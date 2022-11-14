وفد قيادي من حماس يلتقي مدير الأمن اللبناني

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، برئاسة عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة في الخارج د. موسى أبو مرزوق المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء "عباس إبراهيم" في مكتبه ببيروت، وبحث الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وضم وفد الحركة إلى جانب أبو مرزوق، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان د. أحمد عبد الهادي.

وأطلع أبو مرزوق المدير العام للأمن العام اللبناني على آخر تطورات القضية، ووضعه في صورة العدوان اليومي على أهلنا في الضفة الغربية والقدس، محذراً من تصاعد الاعتداءات وعمليات التهويد للمسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أبو مرزوق حرص الحركة على إنجاز المصالحة والوصول إلى وحدة حقيقية على قاعدة مواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تستوجب دعم شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن مقدساته.

وشدد على حرص حركة حماس على العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، داعياً الدولة اللبنانية إلى توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم.

من جهته، أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم دعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأبدى تفهمه لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيداً بأي جهد يعمل على تحقيق الوحدة الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين