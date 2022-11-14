رسمياً: استبعاد أحد لاعبي منتخب فرنسا قبل أسبوع من انطلاق مونديال قطر

سيغيب قلب دفاع باريس سان جرمان الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي عن تشكيلة بلاده في كأس العالم في قطر بعد "عدم تعافيه بشكل كاف" من إصابة في وتر العرقوب، وسيحلّ مكانه في تشكيلة ابطال العالم لاعب موناكو أكسل ديزازي، حسب ما أفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين.

وكشف بيان الإتحاد قبيل التجمّع الاول للمنتخب الفرنسي في كليرفونتين قبل اسبوع من انطلاق مونديال قطر الذي يقام للمرة الاولى في الشرق الاوسط أن "كيمبيمبي لعب خمس عشرة دقيقة مع ناديه الأحد، وهي المرة الأولى منذ نهاية تشرين الاول/أكتوبر"، مضيفًا أنه "لا يعتبر نفسه قد تعافى بشكل كاف ليحتفظ بمكانه في خط دفاع الزرق".

واتُخذ القرار صبيحة الاثنين قبيل انطلاق الاستعدادات النهائية للمنتخب الفرنسي بعد نقاش بين المدرب ديدييه ديشان والطاقم الطبي.

وعلّق كيمبيبي على غيابه عن كأس العالم بتغريدة على تويتر "لسوء الحظ، فإنّ صحتي تأتي اولا وقد اظهرت الاختبارات الاخيرة انّه لا استطيع ضمان اداء بنسبة 200 في المئة ولا ارغب في زعزعة استقرار المجموعة".

ويعتبر ابن الـ 27 عاما من ركائز تشكيلة ديشان منذ العام 2018، عندما تمكن مع رفاقه بعد اسابيع من استدعائه للمرة الاولى من احراز لقب كأس العالم في روسيا.

المصدر / وكالات