وظائف شاغرة في ردهة مطاعم فلوريا بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن ردهة مطاعم فلوريا - غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة، على ان يكون لديهم الخبرة المهنية و الشهادة العلمية في نفس المجال للوظائف.

الوظائف المطلوبة

1- مسؤول مخازن

2- موظف مبيعات (كاشير)

3- فني حلويات

4- مساعد طباخ

5- موظف نظافة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/A8ZERMDetjgecYRF6

- ملاحظة / تقديم الطلبات فقط من خلال الرابط المرفق

- تقبل الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 17/11/2022 فقط

- العنوان : غزة - مفترق الاتصالات - عمارة فلوريا