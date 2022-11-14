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وظائف شاغرة في ردهة مطاعم فلوريا بمدينة غزة

14 نوفمبر 2022 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن ردهة مطاعم فلوريا - غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة، على ان يكون لديهم الخبرة المهنية و الشهادة العلمية في نفس المجال للوظائف.

الوظائف المطلوبة

1- مسؤول مخازن

2- موظف مبيعات (كاشير)

3- فني حلويات

4- مساعد طباخ

5- موظف نظافة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/A8ZERMDetjgecYRF6

- ملاحظة / تقديم الطلبات فقط من خلال الرابط المرفق

- تقبل الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 17/11/2022 فقط

- العنوان : غزة - مفترق الاتصالات - عمارة فلوريا

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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