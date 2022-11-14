وظائف شاغرة في ردهة مطاعم فلوريا بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن ردهة مطاعم فلوريا - غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة، على ان يكون لديهم الخبرة المهنية و الشهادة العلمية في نفس المجال للوظائف.
الوظائف المطلوبة
1- مسؤول مخازن
2- موظف مبيعات (كاشير)
3- فني حلويات
4- مساعد طباخ
5- موظف نظافة
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/A8ZERMDetjgecYRF6
- ملاحظة / تقديم الطلبات فقط من خلال الرابط المرفق
- تقبل الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 17/11/2022 فقط
- العنوان : غزة - مفترق الاتصالات - عمارة فلوريا