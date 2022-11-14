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مرسيليا يعلن تفاصيل إصابة أمين حارث وغيابه رسمياً عن مونديال قطر

14 نوفمبر 2022 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
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مرسيليا يعلن تفاصيل إصابة أمين حارث وغيابه رسمياً عن مونديال قطر

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي ان لاعب وسطه المغربي أمين حارث تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ما سيبعده منطقياً عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم الذي ينطلق الأحد.

وقال النادي المتوسطي في بيانه "يعاني أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهة موناكو الأحد من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى". ومن المحتمل ان تبعده الاصابة عن الملاعب عدة أشهر.

تابع مرسيليا عن حارث (25 عاماً) الذي عاد إلى صفوف مرسيليا بعدما لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني "تجرى له فحوص طبية راهناً لتقديم الرعاية المناسبة لاصابته. سيتبع اللاعب بروتوكول رعاية مناسباً".

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله الى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.

قال اللاعب المغربي قبل مباراة موناكو "بدءا من الوقت الذي نبدأ فيه بالانتباه من التعرض لاصابات، نقع عندها في فخ الاصابات. سالعب وكأنها  مباراة طبيعية. ساقدم كل شيء، وعندما تقدم كل شيء تحاول تفادي الاصابات".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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