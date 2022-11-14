إعلان قائمة منتخب تونس الرسمية لكأس العالم 2022

كشف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم جلال القادري، الإثنين، عن قائمة تضم 26 لاعبًا تم استدعاؤهم لكأس العالم 2022 في قطر، وفي طليعتهم المهاجمان وهبي الخزري ويوسف المساكني.

سيخوض "نسور قرطاج" في مشاركتهم السادسة في كأس العالم، مجموعة رابعة تضمّ فرنسا، أستراليا والدنمارك.

ويعوّل المنتخب التونسي بطل إفريقيا عام 2004 على تحقيق فوزه الثالث في تاريخ مشاركته المونديالية.

🔴⚪ OFFICIEL : La liste des 26 joueurs sélectionnées pour la Coupe du Monde 2022 !#Tunisie 🇹🇳 #CM2022 pic.twitter.com/hoa0OqIVeP — Tunisie Football (@tunisiefootball) November 14, 2022

وتريث القادري في اعلان تشكيلته حتى اليوم الاخير المسموح به من قبل الاتحاد الدولي وذلك إفساحاً في المجال امام جميع اللاعبين للالتحاق والوقوف على جهوزيتهم.

التشكيلة الرسمية لمونديال قطر:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري)، أيمن دحمان (الصفاقسي)، معز حسن (الإفريقي)، أيمن المثلوثي (النجم الساحلي)

الدفاع: ديلان برون (ساليرنيتانا الإيطالي)، نادر الغندري (الإفريقي)، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، بلال العيفة (الكويت الكويتي)، محمد دراغر (لوسيرن السويسري)، علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (أتروميتوس أثينا اليوناني) وياسين مرياح (الترجي)

الوسط: عيسى العيدوني (فيرينتسفاروش المجري)، الياس السخيري (كولن الألماني)، حنبعل المجبري (برمنغهام الإنجليزي)، فرجاني ساسي (الدحيل القطري)، محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي)

الهجوم: وهبي الخزري (مونبلييه الفرنسي)، نعيم السليتي (الاتفاق السعودي)، سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)، يوسف المساكني (العربي القطري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، عصام الجبالي (أودنسي الدنماركي)، طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)

المصدر / وكالات