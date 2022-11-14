قاسم: معركةُ حجارة السجيل رسّخت "القسام" قدرتها على إرباك حسابات الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أنّ كتائب القسام رسّخت في معركة حجارة السجيل قدرتها على إرباك حسابات الاحتلال.

وأوضح قاسم في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الإثنين، أنّ ذلك جاء بعدما قررت قيادة أركان القسام تدشين مرحلة جديدة في الصراع ضد الاحتلال عبر تنفيذ ضربة صاروخية لمدينة "تل أبيب" ردًّا على جريمة اغتيال القائد القسامي أحمد الجعبري، لأول مرة في تاريخ صراعنا مع الاحتلال.

ووافقت اليوم ذكرى معركة حجارة السجيل التي خاضت فيها المقاومة وكتائب القسام معارك طاحنة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن اغتالت قائد أركان المقاومة أحمد الجعبري في مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين