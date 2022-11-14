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مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت عنان بالقدس

14 نوفمبر 2022 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت عنان

اندلع ظهر اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت عنان، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

ووفق ما أفادت مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددًا من المنازل والمحال التجارية، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو لاعتلاء قوات الاحتلال أسطح المنازل في بلدة بيت عنان.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ظهر اليوم.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مسبح عمواس في بلدة القبيبة.

وأغلقت قوات الاحتلال ظهر اليوم، بلدة شعفاط بزعم فحص جسم مشبوه في المنطقة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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