بلدية رفح تُكرِّم موظفيها المتقاعدين خلال 2022

نظمت دائرة العلاقات العامة والإعلام ببلدية رفح، صباح اليوم بقاعة اجتماعات تجمع النقابات المهنية، حفل "عطاء ووفاء"؛ لتكريم موظفيها المتقاعدين خلال العام 2022، بحضور رئيس البلدية د. أحمد الصوفي.

وشارك في الحفل مستشار رئيس البلدية للشئون الفنية م. صالح جرغون وعدد من مدراء الدوائر والموظفين، ومدير فرع مصلحة مياه بلديات الساحل برفح م. محمد العبويني، والزملاء المتقاعدين المحتفى بهم وعائلاتهم.

وأشاد الصوفي بأداء الموظفين المتقاعدين المميز خلال مسيرتهم العملية، معتبرًا أنّ التكريم لن يوفيهم حقهم وستبقى مكانتهم عالية في قلوب أهالي مدينة رفح.

وقال: "شكرًا لمن قضوا زهرة شبابهم في سبيل خدمة أهاليهم ورفعة وطنهم، وحملوا أمانة البناء والتنمية على عاتقهم لتكون رفح بهذه الصورة المشرفة"، موضحًا أنّ ثمرة جهدهم أصبحت اليوم مشاريع تخدم أبناء شعبنا.

وتابع الصوفي: "حمل الراية خلفكم شرف لنا، لإكمال مسيرة البناء"، مؤكدًا أنهم تركوا بصمات واضحة ومساهمات كبيرة في تطوير الأداء والعمل داخل البلدية وبذلوا قصارى جهدهم لخدمة أهالي رفح.

من جانبه، شكر م. أسامة أبو نقيرة، في كلمة ألقاها بالنيابة عن الزملاء المتقاعدين، إدارة بلدية رفح وطواقمها العاملة على اللفتة الكريمة، داعيًا الزملاء العاملين في البلدية لوضع خدمة رفح وأهلها نصب أعينهم، وعدم ادخار أيّ جهد لتطوير المدينة.

وقال: "رحل زملاء قبلنا وسيرحل بعدنا، والثابت الوحيد هو الوطن في منظومة العمل"، موضحًا أنّ تطور رفح وشوارعها خلفه أيدي عملت بجد واجتهاد وإخلاص وتفانٍ.

وتابع أبو نقيرة: "من يبني الوطن ويقدم الخدمات الأساسية لأبنائه هو مقاوم على جبهة من جبهاته لا يقل أهمية عن الجندي الذي يحمل سلاحه دفاعًا عنه"، مستعرضًا عدد من محطات العمل خلال السنوات الماضية في بلدية رفح.

وفي ختام الحفل تم تكريم الموظفين المتقاعدين، وتقديم دروع تذكارية لهم.



المصدر / فلسطين أون لاين