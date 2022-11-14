الاحتلال يقلع 2000 شجرة زيتون غرب سلفيت

اقتلعت جرافات الاحتلال صباح اليوم، ما يقارب 2000 شجرة زيتون ببلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت، ، وقامت برش مبيدات كيماوية على مساحة تقدر بمئات الدونمات.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي: "المواطنين فوجئوا اليوم باقتلاع آلاف أشجار الزيتون المملوكة لهم بعد وصولهم إلى أراضيهم بالمنطقة الشمالية وتعرف العواريض وبير أبو عمار، المهددة من قبل سلطات الاحتلال بحجة أنها مصنفة ج".

وأضاف إبراهيم أن الجرافات قامت بتجريف ما يقارب 150 دونما وتغيير معالم الأراضي مما كبد المواطنين خسائر كبيرة.

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وأوضح أن التجريف استمر لأكثر من خمس ساعات على مساحة تقارب 300 دونم، وسرقت قوات الاحتلال أشجار الزيتون التي اقتلعتها، وقصت بعضها، ورشت الأشتال الصغيرة من الزيتون والعنب واللوزيات بمبيدات قاتلة

وأكد أن "هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أشجار الزيتون، تكررت في السادس من كانون الثاني/يناير بالعام 2021، عندما اقتلعت 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

المصدر / فلسطين أون لاين