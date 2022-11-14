شيرين أبو عاقلة.. «أيقونة الصحافة» شاهدةٌ وشهيدة وصوت لم يغادر الذاكرة

غزة/ يحيى اليعقوبي:

الصحفي "السعدي": محاولات الاغتيال لا زالت مستمرة وقبل أسبوعين استهدفوني وأتلفت الرصاص مُعدّاتي

الصحفية "حنايشة": أظهرنا أنفسنا للاحتلال أننا صحفيون لكنهم أطلقوا النار علينا

المصاب "السمودي": الجندي أطلق الرصاصة تجاه قلبي لكنّ استدارتي جعلتها تصطدم بظهري

شقيقها "طوني": سنسلك كل الطرق القانونية لتقديم الجناة للعدالة

عبد العاطي: الاغتيال جريمة دولية لكن لم يحدث تطورات جدية نتيجة التواطؤ الأمريكي

"لن أنسى أبدًا حجم الدمار ولا الشعور بأنّ الموت كان أحيانًا على مسافة قريبة، لم نكن نرى بيوتنا، كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة، كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لا نعرفهم، ورغم الخطر كنا نصرُّ على مواصلة العمل. كان ذلك عام 2002 عندما تعرضت الضفة لاجتياحٍ لم تعهده منذ احتلالها عام 1967، في اللحظات الصعبة تغلّبت على الخوف، فقد اخترت الصحافة لأكون قريبة من الإنسان، ليس سهلًا ربما أن أُغيّر الواقع، لكني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم، أنا شيرين أبو عاقلة"، كانت هذه من كلماتها، وعندما اختارت وصف أصعب الأحداث في مسيرتها اختارت رسالتها تلك عن جنين.

دوّى صوتُ الشريط الأحمر لخبر عاجل أسفل شاشة قناة الجزيرة صبيحة11 مايو/ أيار 2022 ، ولأول مرة منذ ربع قرن لم يقل المذيع: "معنا مراسلة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة" هذا الصوت الذي لم يغب عن ذاكرة المشاهد الفلسطيني وهي تنقل الأحداث.

كانت "قريبة من الإنسان" منحازة لقضية شعبها العادلة، كبرت أجيالٌ فلسطينية على صوتها وصورتها التي لم تغب عن الشاشة وهم يعيشون تطورات الأحداث في الأراضي المحتلة.

أينما كانت هناك جرائم إسرائيلية تكن أبو عاقلة لنقل الأحداث، فكانت مرآة للقدس ورام الله وجنين ونابلس وطولكرم وغيرها من المدن الفلسطينية للعالم حينما لم تكن إلا عدستها الشاهد الوحيد على مجريات الأحداث.

لأول مرة لم تختم رسالتها الميدانية باسمها، فقد كانت هذه المرة هي الخبر العاجل، إذ ظهرت مسجية بدمائها من قلب الحدث، في إثر رصاصة قناص إسرائيلي غادِر اخترقت خوذتها الصحفية، لينعاها المذيع شهيدةً برصاص الاحتلال في أثناء تغطيتها اقتحام قواته جنين شمالي الضفة الغربية، بمنطقة "الجابريات" بين مخيم جنين وقرية برقين غربي مدينة جنين.

"في الطريق إلى جنين" هذا آخر ما كتبته شيرين على صفحتها على "فيسبوك" قبل يومين من الاغتيال، وقبل ذلك كتبت" في بعض الغياب حضور أكبر"، فغابت لكنها كانت حاضرة في جنازة تشييعها، ولا زالت حاضرة في كل المناسبات الوطنية، وحاضرة على مستوى الرأي العام الدولي.

ترتدي خوذة ودرعًا صحفيًّا زرقاوين يتوسطها مربع أبيض داخله كلمة زرقاء "PRESS" يضمنان لها وفق القوانين الدولية العمل بحرية في نقل الحقيقة، لكن لم تحمها من رصاصة القناص الإسرائيلي في لحظة كانت تتواجد فيها بمنطقة مكشوفة لجنود الاحتلال يرافقها بعض الصحفيين، من بينهم مراسلة موقع "ألترا فلسطين" شذا حنايشة، التي عايشت الجريمة، وزميلها بالقناة علي السمودي، والصحفي مجاهد السعدي، وجميعهم استمعنا لشهاداتهم في هذا التقرير.

شهود العيان

بالنسبة للصحافية شذا حنايشة مجرد العودة إلى ذلك اليوم والحديث عنه مرة أخرى أمر متعب لكنّ البحث عن تحقيق العدالة لشيرين يجبرها في كل مرةٍ على الإدلاء بشهادتها.

في ذلك اليوم، أيقظها صوت رنين هاتفها، الساعة الخامسة والنصف صباحًا، من زميلها مجاهد السعدي، يخبرها أنّ جيش الاحتلال اقتحم مخيم جنين، وهذه عادة بين الزملاء الصحفيين في فلسطين، بالاتصال على بعض والتواصل الدائم في حال حدوث شيء.

تعود بذاكرتها مرة أخرى، تروي لصحيفة "فلسطين" تفاصيل حدثٍ لا زالت تتجرع ألمه في كل شهقة وزفرة، وكل صباحٍ ومساء: "لم تكن معي سيارتي، فأرسل مجاهد لي سيارة لمنزلي ببلدة "قباطية" قضاء جنين، وعندما وصلت أخذت الدرع والخوذة من مركبة مجاهد حيث أتركهم معه في حال حدث اقتحام".

تزيل أقفال الصمت عن ذاكرتها مرة أخرى "تجمّعنا على دوار العودة بالمدخل الغربي للمخيم، فوصل طاقم الجزيرة ومن بينهم شيرين أبو عاقلة، وارتدينا زي الصحافة، وتحركنا تجاه الشارع الرئيسي ثم توجهنا نحو الشارع الفرعي، وهناك مكان تواجد مركبات جيش الاحتلال".

كان الوضع طبيعيًّا، لم يكن هناك أية مواجهات، ولا إطلاق نار من مسلحين، كان الشارع الذي تواجدوا فيه يضجُّ بالحياة، يذهب المواطنون إلى أعمالهم، تقفز أمامها صورٌ ومشاهدٌ: "رأيت تجمعات لمواطنين مدنيين في الشارع، يتمازحون ويضحكون، وهذا منحنا شعور بالأمان والراحة وعدم الخوف أو القلق".

تطفو بقية التفاصيل على حديثها: "رأيت مركبات جنود الاحتلال تقف في منتصف الشارع، وبعدها انضم إلينا علي، ووقفنا خمس دقائق لنظهر أنفسنا كصحافيين لجنود الاحتلال، وهذا ما اعتدنا القيام به، حين نتوجه إلى أيِّ مكان للتغطية، وإذا لم يُرد الجنود أن نتواجد يقومون بإطلاق قنابل الصوت، أو الغاز، أو رصاص تحذيري على الأرض، فنفهم أنه ممنوع الاقتراب فننسحب".

الرصاصة الأولى

لم يحدث ذلك كله، فتحركت شذا، ومجاهد، وعلي، وشيرين، وخلفهم تحرك مجدي بنورة وصحفي آخر، تقف على نوافذ الذاكرة لتطل على الحدث: "كنا نتحدث معًا، نضحك نمزح، نسير بهدوء، وعدم خوفٍ أو قلق، وحين وصلنا بالقرب من مصنع صغير سمعنا صوت الرصاصة الأولى تضرب بالحائط في تلك اللحظة، قفز مجاهد من شباك مفتوح في حائط المصنع، وصرخ: "الرصاص علينا، الطخ علينا، وطلب منا اللحاق به"، قلت له: لا أستطيع لأنني أرتدي الدرع الواقي من الرصاص، فأعاقني عن القفز، هذا كله والرصاص لا زال يُسمع حولنا".

تأبى أدق تفاصيل الحدث أن ترحل من ذاكرتها: "استدرت نحو شيرين وعلي، فأخبرتني شيرين أنَّ عليًّا أُصيب، فلم أره لحظة إصابته، ووصلت من جانب النافذة إلى خلف الشجرة وحتى الآن لا أستطيع التذكر كيف وصلت للشجرة، نظرت نحو شيرين لأتأكد من وصولها إلى جانبي حينها رأيتها تسقط على الأرض".

لا زال صوت الرصاص يُدوّي في ذاكرتها المثقلة بالتفاصيل المؤلمة، "في كل مرة كنت أحاول فيها الوصول إلى شيرين أو مدّ يدي، كان هناك رصاص يُطلَق نحوي، لكن عندما لم تتحرك، أدركت أنها أُصيبت، لم أعلم مكان إصابتها".

بعد لحظات بدأت بقعة الدماء تتسع حول رأس شيرين، في تلك الأثناء حاول الشاب شريف العزب قطع الشارع، لكنّ شذا صرخت عليه: "ما تيجي، ما تقرب".

يرسم شريف العزب لصحيفة "فلسطين" صورة أخرى للحدث: "كنت ذاهبًا إلى عملي، فرأيت شيرين ممددة على الأرض وفي أول لحظة لم أعرف أنها الصحفية المعروفة، وشذا تبكي بجوارها، فقررت مساعدتهنّ، حاولت قطع الشارع لكن لم أستطع بسبب إطلاق الرصاص، فقفزت من الحائط وحاولت إسعاف شيرين لكنهم بدؤوا إطلاق النار عليّ، وعلى شذا، ثم أطلقوا رصاصة فوق رأسي بـنحو 7 سم، وهذه كانت بهدف قتلي، فأخرجت شذا، وعدت وحملت شيرين وكانت بلا نفس أو حركة".

تنصت صحيفة "فلسطين" لصوت الصحفي مجاهد السعدي تتردد في ذاكرته، أصوات الرصاصات التي انهالت عليهم "بلا هوادة "، وفي صوته غصة قهر: "تمكنت من إلقاء نفسي بمحيط المصنع، وكان الرصاص المطلق علينا كثيفًا، ووصلت شذا وشيرين عندي، لكنهنّ لم تستطيعا القفز بسبب ثقل المُعدّات، وعندما تراجعت للوراء، أصابت أول رصاصة علي، ورصاصة أخرى أصابت شيرين".

المشهد الذي لم تره شذا، لم يفلت من ذاكرة مجاهد: "استدارت شذا فوجدت شيرين مصابة، ثم طلبتُ منها تحريكها، لكنها كانت مستشهدة"، مؤكدًا، أنّ "هذا الاغتيال كان مخططًا له".

"كنا نرى مقاعدنا في القبور، رأينا أنفسنا كأموات"، معربًا عن أمله، تحقيق العدالة لروح شيرين لأنّ من أطلق الرصاصة هم جنود الاحتلال وهذه النقطة تجاوزناها فلا أحد يستطيع إنكار ذلك".

مرَّت ستة أشهر على اغتيال شيرين، فترة يراها مجاهد طويلة في عددها، وقصيرة في نفس الوقت لأنّ الحدث لا يفارق أذهانهم، إذ لا زالت محاولات اغتيال الصحفيين تتجدد، فمنذ أسبوعين أطلق جنود الاحتلال النار عليه، تسبّبت بإتلاف مُعدّاته بشكل كامل.

عندما عادت شذا لموقع الحدث ورأت موقع الرصاص على الشجرة أدركت أنّ كل الرصاص الذي أٌطلق حولها كان بهدف قتلها، وكان مُوجّهًا لها ثم لشريف.

لا مواجهات

"الشارع الذي دخلنا فيه خلا من المواجهات، كانت دورية للاحتلال متوقفة، اعتبرناها قوة مساندة للقوة التي تنفذ العملية بموقع بعيد عنا، وخلت المنطقة التي تواجدنا فيها من المسلحين" بها يرد الصحفي علي السمودي على ادعاءات الاحتلال.

أول أمس عاد الصحفي، علي السمودي إلى جنين قادمًا من مقر الأمم المتحدة بجنيف بعدما أدلى بشهادته حول الجريمة، هناك رفع صورة شيرين وقال لهم: "جئت بصورة شيرين، حتى تظل في أذهانكم، مرت ستة أشهر ولا زال القاتلُ حرًّا طليقًا، مطلوب ملاحقته وتقديمه للعدالة".

كشريط مصور يتحرك الحدث أمامه مرةً أخرى، يقول لصحيفة "فلسطين": "عندما دخلنا نحو 25 مترًا في الشارع، كانت دورية الاحتلال أمامنا بشكل مباشر، فانفجرت أمامنا رصاصة قادمة من جهة دورية جنود الاحتلال، توقفنا، استدرت شاهدتُ شيرين، وقلت لها: بطلقوا النار علينا، وأردت القول لها: لازم نرجـ..، لكنّ صوت انفجار بظهري قطع الجملة، سقطت ثم نهضت، رأيتها تصرخ: "علي تصاوب، علي تصاوب".

في لحظةٍ كان قريبًا فيها من الموت، وشعر باقتراب عروج روحه، تشبَّث أيضًا بحبال النجاة، يحرك صوته المشهد: "خوفًا على حياة شيرين، ركضت من نفس الطريق، وهي ركضت تجاه الشجرة، لم يتوقف القناص أو الجندي عن إطلاق الرصاص، كنت أشعر بصوت الرصاص بالمناطق العليا حولي، أدركت أنه يريد قتلي، كنت أركض مصابًا مذعورًا، وفي نهاية الطريق وجدت سيارة مدنية نقلتني للمشفى".

يعتقد علي الذي تعرَّض لعدة إصابات سابقة، أن استدارته أنقذته، يشرح أكثر "عندما أطلق الجندي أو القناص الرصاصة الأولى، وجّه الرصاصة الثانية تجاه قلبي، لكنّ استدارتي أدت لأن تصطدم بظهري، اخترقت السترة الواقية، وخرجت من الناحية الأخرى من الكتف، وانفجرت بالخارج، وكنت محظوظًا أنها انفجرت بالخارج".

عمل علي مع شيرين لأكثر من عشرين عامًا، يصفها بأنها "مدرسة في الإعلام" صاحبة شخصية قوية، جريئة لديها قدرة على الطرح مختلفة عن الآخرين، متميزة في قصصها ليست تقليدية، وأنها بالفترة الأخيرة كانت تقيم في فندق بجنين استأجر مكتب الجزيرة غرفًا فيه، لمتابعة أحداث اقتحام المخيم، وصبيحة حادثة الاغتيال، اتصل بها بعد ورود أنباء عن عملية لجيش الاحتلال قد تستمر لفترة غير معروفة.

وولدت شيرين أبوعاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وتعود أصولها لعائلة مسيحية في مدينة بيت لحم وأوصت أن تُدفن في القدس حال استُشهدت أثناء قيامها بواجبها الصحفي الذي اعتبرته "رسالة وطنية".

درست في مدرسة راهبات الوردية بالقدس، قبل أن تلتحق بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن لدراسة الهندسة المعمارية، لكن كانت الصحافة المهنة الأقرب إلى قلبها، فحصلت على بكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن، وهي من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، حيث التحقت بالقناة عام 1997، أي بعد عام من انطلاقها، واستمر عملها لخمسة وعشرين عامًا، واستُشهدت أثناء عملها.

قبل الالتحاق بالجزيرة عملت في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية، غطّت أحداث انتفاضة الأقصى، ونقلت صور الدمار واجتياح المدن الفلسطينية، حضرت شيرين هنالك فحضرت الجزيرة.

المائدة الأخيرة

في 24 إبريل/ نيسان، جلس طوني أبو عاقلة، على مائدة الغداء مع شقيقته الإعلامية شيرين، لم يكن يدرك أنه اللقاء الأخير، وأنها آخر ضحكة ولمَّةٍ، وأنّ خسوف الفقد سيحجب شمس شيرين عن طلتها المعتادة سواءً أمام عائلتها أو الكاميرا والشاشة، إلا كطيفٍ يمر على ذاكرته وقلبه النابض بالشوقِ إليها.

سافر طوني لعمله، واستمر التواصل بينهما عبر الرسائل والاتصالات الهاتفية، بينما استمرت "أيقونة الصحافة" في إعداد تقاريرها الصحفية، حتى صباح 11 مايو/ أيار 2021، اخترق قلبه كنصل خنجر، خبرُ إصابة شيرين، حاول التواصل معها، إرسال رسالة، الاتصال، لأول مرةٍ لم ترد شيرين لأنّ الرصاصة اخترقت رأسها.

يتحرك مشهد الاعتداء على الجنازة أمامه: "كان شيئًا مروعًا رفضه كل المجتمع الدولي ويُدلّل أن قضية اغتيالها أحدثت ضجة عالمية، نأمل أن يتم محاسبة القتلة، صحيح لا يوجد شيء يعيد شقيقتي، لكنّ محاسبة المسؤولين عن الاغتيال مهم لمنع تكرار اغتيال الصحفيين والشباب الفلسطينيين، وهي جرائم لا زالت تتكرر لعدم وجود محاسبة".

"ما جرى جريمة اغتيال بدم بارد وكل التحقيقات تؤكد ذلك، ونحن نطالب بتحقيق كأيّ جريمة تحدث بأيّ منطقة، فعندما يكون هناك جريمة قتل يتم فتح تحقيق وهذا شيء بديهي، حتى الآن لم يحصل التحقيق".. والكلام لشقيقها.

يربط على جرح قلبه، مُتكئًا على عكاز الصبر، يعاهد روحها في حديثه لصحيفة "فلسطين" بأن تسلك العائلة كل المسارات القانونية على جميع الأصعدة، وتقديم دعاوٍ بمحاكم أوروبية وأمريكية من أجل محاسبة كلّ شخص مسؤول عن اغتيال شيرين.

يقول: "ندرك أنَّ الأمر لن يكون سهلًا، وهناك دعم فلسطيني ومن مؤسسات دولية وهذا يُشجّعنا، قضية شقيقتي عالمية وما يؤكد ذلك أنه لم يبقَ هناك جهة إعلامية من كل القارات إلا وتواصلت معنا للحصول على مقابلة، حتى من الصين، روسياو أستراليا لمعرفة ما جرى".

رغم ازدواجية المعايير التي تمارسها الإدارة الأمريكية تجاه (إسرائيل)، بحيث لم يكن رد فعل وزير الخارجية الأمريكي أو إدارة الولايات المتحدة بحجم توقعات العائلة أو الجريمة، فإنّ تلقِّي العائلة دعمًا من 50 نائبًا وعضوًا بالكونغرس، يعطيها أملًا بإمكانية فتح تحقيقٍ عادل، والضغط على الإدارة لإنصاف شيرين التي تحمل الجنسية الأمريكية.

على مدار خمسة وعشرين عامًا، كرّست شيرين حياتها لأجل عملها، وأكبر مثال يقدمه شقيقها هو استشهادها أثناء التغطية، تجربةٌ حاكتها بخيوط من نور، وكُتبت على صدر تاريخ الإعلام الفلسطيني والعالمي، تتلألأ في عيني شقيقها كذلك: "كانت متفانية في عملها، كتبت وغطت عن كل شيء كان لديها إيمان أنّ قضيتها عادلة".

كل القرائن والتحقيقات الدولية أكدت تورط الاحتلال بالجريمة، منها ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 24 يونيو/ حزيران الماضي بأنّ مقتل أبو عاقلة كان نتيجة نيران القوات الإسرائيلية، وأيضًا، تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشف أنّ جنديًّا إسرائيليًّا هو من أطلق الرصاص وقتل أبو عاقلة، وكذلك تحقيق أجرته شبكة الجزيرة، وتحقيق النيابة العامة الفلسطينية وأظهر أنّ الرصاصة التي قتلت شيرين أُطلقت من سلاح جيش الاحتلال، برصاصة من عيار 5.56.

جريمة دولية

ما جرى جريمة حرب، وفق رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي، حيث حمت قواعد القانون الدولي الصحفيين حماية خاصة، وتُعدُّ هذه جريمة دولية باعتبار أنّ الاحتلال تعمَّد قتل شيرين بعملية اغتيال، رغم ارتدائها درع وخوذة الصحافة، والرصاصة التي قتلتها أصابت ما بين الخوذة والسترة، مما يُظهر وجود تعمُّد في الاستهداف، عدا عن نوع الرصاصة، الذي تستخدمه الوحدات الإسرائيلية الخاصة، إضافة للاعتداء على موكب تشييعها، يؤكد أنّ دولة الاحتلال مُصرّة على انتهاك القانون الدولي.

ورغم أنّ النيابة العامة الفلسطينية فتحت تحقيقًا لم تستكمله بطلب من أمريكا التي ضغطت فيما بعد لتسليم الرصاصة، يقول عبد العاطي لصحيفة "فلسطين"، إنّ القضية كانت تتطلب مسارًا قانونيًّا يبدأ بفتح تحقيق فلسطيني، وإحالة الملف للجنايات الدولية لأنها أصبحت رأيًا عامًّا عالميًا، وكان يمكن جعلها حاضرة أمام المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال، الذي امتنع عن فتح تحقيق، وبناء على طلب أمريكي أجرى تحقيقًا صوريًّا، وسوَّف وكذَب وقدَّم روايات هدفت لتضليل الرأي العام الدولي.

هزَّ اغتيال شيرين، وفق الخبير القانوني، صورة الاحتلال أمام العالم وقدَّمه أنه يبطش بالصحفيين ويتنكر لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا، أنه وبعد ستة أشهر على الاغتيال، لم يحدث تطورات جدية نتيجة التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال، وامتناع القضاء الأمريكي بالقيام بواجبه رغم أنه قد تبيَّن له أنَّ شيرين التي تحمل الجنسية الأمريكية قُتلت بدم بارد.

غيَّب الاحتلال شيرين أبو عاقلة عن قصد إصرار وترصُّد عن الحقل الإعلامي المهني لمجرد نقلها للحقيقة كما غيَّب قائمة طويلة تضم نحو 55 شهيدًا صحفيًّا قتلهم منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، لمنع نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم وحجبها، لم تختم شيرين رسالتها الأخيرة، فبقيت مفتوحة بسؤال: بأيّ ذنب قتلت!؟"، وتُركت الإجابة للضمير الدولي.