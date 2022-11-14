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"حماس" تنعى الشهيدة سناء الطل وتدين جريمة إعدامها

14 نوفمبر 2022 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
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من مكان استشهاد الشابة سناء الطل

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيدة سناء الطل (19 عامًا)، من بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وأدنت حركة حماس جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل بحجج أمنية واهية، وعدت الجريمة استهتاراً صهيونياً بدماء شعبنا.

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وأكدت أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، بل ستبقى لعنة تطارد المحتل الغاشم، وأنّ مقاومتنا المتصاعدة هي أمل شعبنا في تحقيق أمنه واستعادة حريته، والتخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن ارتقاء فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنّ الفتاة أُصيبت برصاصة في الرأس.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة أن اسم الشهيد هي سناء الطل (19 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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