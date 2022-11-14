مطلوب مهندس شبكات للعمل في شركة وورلد نت بمدينة غزة

شركة وورلدنت للحاسبات وأنظمة الشبكات والحماية هي شركة فلسطينية تأسست في عام 2005 ، تسعى دوماً لتكون في مقدمة الشركات الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات ، وهي شركة مسجلة لدى مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الفلسطيني ، حاصلة على عضوية الغرفة التجارية الفلسطينية وعضوية الشركة الفلسطينية لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية التابعة ل PADICO ، وعضوية اتحاد شركات أنظمة المعلومات PITA.

المسمى الوظيفي: مهندس شبكات

المهام العامة:

إعداد وتخطيط بناء شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، ويلتزم بتركيب وتشغيل أجهزة الشبكات وتحضير كل ما يلزم لوضع كافة أجهزة الحاسب داخل نطاق عمل هذه الشبكة سواء كانت شبكة اتصال داخلية LAN أو خارجية WAN وإجراء الصيانة الدورية وحل أي مشاكل قد تحدث مع مرور الوقت.

الواجبات والمسؤوليات

1. المشاركة في تطوير خطة العمل السنوية لوحدة نظم المعلومات والاتصالات.

2. تنفيذ اعمال صيانة الشبكات وتجهيز وتركيب أجهزة الشبكات.

3. تحديد الاحتياجات الفنية لبناء وصيانة الشبكات السلكية واللاسلكية.

4. تركيب وبرمجة وصيانة وحدات UNIFI + Access Point + Switches + Routers + Mikrotik

5. ضبط أجهزة السيرفرات وتوفير الصيانة الدورية لها.

6. تنفيذ اعمال الربط الفقاري backbone وربط VPN والاتصال video conference .

7. التأكد من عمل الشبكة الرئيسية والشبكة الداخلية كما يجب وتقديم تقارير بالمشكلات مع عرض طرق الحل.

8. توفير وسائل الحماية والأمان لتجنب مشاكل الاختراقات وسرقة البيانات.

9. تقديم الدعم الفني أو التدريب للأنظمة والشبكات للعملاء والزبائن.

10. متابعة عقود الصيانة مع الشركات القائمة على ذلك.

11. كتابة التقارير والتي تتضمن التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوية.

12. القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

13. تمثيل الشركة ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

14. المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في الشركة.

15. القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل مسؤول وحدة نظم المعلومات والاتصالات.

المؤهلات المطلوبة:

• أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسة أو علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

• معرفة واسعة بأنظمة التشغيل المعتمدة ومعالجة البيانات.

• مهارة تامة في التعامل مع الأجهزة من حيث المكونات الأساسية وأساليب صيانتها.

• معرفة واسعة في انظمة أمن المعلومات وأساليب الحماية.

• معرفة واسعة في إدارة الشبكات السلكية واللاسلكية.

• إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة و قراءة.

• قدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق .

• القدرة على تحمل ضغوط العمل .

• مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي.

• مهارات كتابة التقارير.

مهارات إضافية:

• CCNA + bgp minimum CCNP preferred

• Wi-Fi and Wimax administration and troubleshooting

• Microsoft® Certified Information Technology Professional (MCITP)

• VMware Vsphere or Microsoft Hyper-V

طريقة التسجيل

- يتم استقبال الطلبات عن طريق ارسال السيرة الذاتية الى البريد [email protected] مع كتابة "مهندس شبكات" في عنوان الايميل

- عنوان الشركة: غزة - الرمال بالقرب من مسجد الكنز