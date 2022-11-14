فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يدمر ثلاث بنايات وبئر مياه شرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة

"التنمية" تعلن بدء صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

مغادرة الفوج الأول من معتمري غزة للديار الحجازية

ذكرى عرفات و"لغز" عباس

"حماس": معركة حجارة السجيل ستظلُّ علامة فارقة في تاريخ صراعنا مع العدو الصهيوني

من كهربائي منازل إلى أستاذ جامعي.. قصة نجاح بدأت بحُلم

حكم بالإعدام لأميركية قتلت امرأة حاملاً لهذا السبب الغريب

المؤتمر الشعبي الفلسطيني وردَّة الفعل الرسمية

في ذكراها الـ10.. "حجارة السجيل".. يوم قُصفت (تل أبيب) لأول مرة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تكلفتها 600 ألف دولار

الاحتلال يدمر ثلاث بنايات وبئر مياه شرق بيت لحم

14 نوفمبر 2022 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يدمر ثلاث بنايات وبئر مياه شرق بيت لحم

داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة المنيا شرق مدينة بيت لحم فجر اليوم الإثنين، برفقة آليات ضخمة لهدم ثلاث بنايات وبئر مياه.

وحاصرت القوة المقتحمة المنطقة، كما منعت المواطنين والصحفيين من الوصول حيث نفذت عملية هدم لبنايات تحتوي على 6 شقق جاهزة للسكن فيها، تعود للمواطن عبد ربه كوازبة وأبناؤه وهم من بلدة سعير في مدينة الخليل.

وقال المواطن عبد الله كوازبة، إن المنازل كلفت ابن شقيقه رشيد، قرابة 600 ألف دولار، وشيدت على أرض تملكها العائلة بشكل رسمي.

ووصف ما جرى بأنه غارة نفذتها قوات الاحتلال الساعة 4 فجراً، دون إخطار أصحاب المنازل التي تعمد الاحتلال تسويتها بالأرض وهدم بئر المياه الذي يروي أشجار الزيتون.

اقرأ أيضا: الاحتلال يصعّد من عمليات الهدم والتجريف في الضفة

وأكد كوازبة أن الاحتلال يرتكب جريمة بحق المواطنين في الضفة الغربية وخاصة في المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، دون أي تدخل من المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وأشارت عائلة كوازبة إلى أن قوات الاحتلال طلبت منهم دفع 52ألف شيكل (15 ألف دولار) مقابل إيجار المعدات التي قامت بتنفيذ عملية الهدم.

وتتعرض منطقة المنيا لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم المنازل والغرف الزراعية، بهدف التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل منها.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال الإسرائيلي #تدمير منازل في بيت لحم #هدم بنايات في بيت لحم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة