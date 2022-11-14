موسى أبو مرزوق

شخصية فلسطينية وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولد في فبراير1951 في مدينة رفح وذلك بعد أن هاجرت عائلته قسرًا من بلدة يبنا جنوب عسقلان بعد نكبة 1948، وهو متزوج وله ستة أبناء.

درس جميع مراحل التعليم الأساسي داخل قطاع غزة حتى المرحلة الثانوية، وفي عام 1967 وقع قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي فدرس الصف الثاني الثانوي منازل لرفضه التعليم تحت الإدارة الإسرائيلية.

تخرَّج من جامعة حلوان بمصر عام 1975 من كلية الهندسة الميكانيكية قسم هندسة إنتاج، وأكمل دراسته العُليا في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على الماجستير في إدارة الإنشاءات سنة 1984، كما حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية عام 1992م.

ساهم أبو مرزوق في إنشاء أول مركز إسلامي في مدينة فورت كولنز في ولاية كولورادو الأمريكية، كما ساعد في إنشاء العديد من المؤسسات والمراكز والهيئات والمدارس التي تنشط في العمل الإسلامي والقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نشط في العمل الإسلامي الفلسطيني العام منذ عام 1968 حيث أنشأ مع إخوانه أول مجموعات العمل الإسلامي في مدينة رفح.

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كان من المشاركين في تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس عام 1987م وأعاد تنظيم صفوفها بعد اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لقياداتها ومعظم كوادرها عام 1989م.

انتُخب رئيسًا لأول مكتب سياسي لحركة حماس عام 1992، ولكنّ السلطات الأردنية في منتصف عام 1995 أبعدته بعد أن أقام فيها لمدة عامين حيث أغلقت مكتبه.

اعتقلته السلطات الأمريكية في 1995 دون تهم، وظلَّ محتجزًا لديها، حتى تقدَّمت السلطات الإسرائيلية بطلب لتسلُّمه من الولايات المتحدة لاتهامه بإصدار أوامر وتحويل أموال لحماس.

أصدرت محكمة فدرالية أمريكية حكمًا بتسليمه للسلطات الإسرائيلية، بعد أن أمضى 22 شهرًا في زنزانة انفرادية، ولكن قرّرت سلطات الاحتلال عدم تسلُّم أبو مرزوق خشية قيام حركة حماس بشنِّ سلسلة من الهجمات الانتقامية وعمليات اختطاف جنود لتحريره، ما أرغم السلطات الأمريكية على نقله إلى الأردن في مايو من سنة 1997.

شغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد الإفراج عنه من السجون الأمريكية عام 1997م وحتى عام 2017م

المصدر / فلسطين أون لاين