شهيدة برصاص الاحتلال قرب رام الله

أفادت مصادر طبية صباح اليوم الإثنين، عن ارتقاء فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



مصادر محلية: الاحتلال يسلم الهلال الأحمر أحد المصابين بعد إطلاق النار على مركبة في بلدة بيتونيا pic.twitter.com/hfHsJ1ICgb — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 14, 2022

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية، خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت المركبة واعتقلت من بداخلها.

فيما شوهدت آثار الدماء والرصاص الكثيف على المركبة ومحيطها، وقامت سلطات الاحتلال بتسليم إحدى الإصابات للهلال الأحمر الفلسطيني عند مستوطنة "عوفر".



شاهد | الاحتلال يطلق النار على مركبة في بلدة بيتونيا غرب رام الله ويعتقل من بداخلها دون معرفة هويتهم ووضعهم الصحي pic.twitter.com/9PK7DR6tsT — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 14, 2022

وتبين لاحقا أن المصابة فتاة ووضعها حرج جدًا، حيث أعلن عن استشهادها لاحقًا،

ونقلت طواقم طبية جثمان الشهيدة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين