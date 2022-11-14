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شهيدة برصاص الاحتلال قرب رام الله

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بالفيديو شهيدة برصاص الاحتلال قرب رام الله

14 نوفمبر 2022 . الساعة 07:28 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر طبية صباح اليوم الإثنين، عن ارتقاء فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
 

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية، خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت المركبة واعتقلت من بداخلها.

فيما شوهدت آثار الدماء والرصاص الكثيف على المركبة ومحيطها، وقامت سلطات الاحتلال بتسليم إحدى الإصابات للهلال الأحمر الفلسطيني عند مستوطنة "عوفر".
 

وتبين لاحقا أن المصابة فتاة ووضعها حرج جدًا، حيث أعلن عن استشهادها لاحقًا،

ونقلت طواقم طبية جثمان الشهيدة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #رام الله #شهيدة قرب رام الله #إطلاق نار على مركبة فلسطينية

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