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بورصة الكويت تغلق مرتفعة على وقع صعود النفط والأسواق العالمية

14 نوفمبر 2022 . الساعة 00:57 بتوقيت القدس
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أغلقت بورصة الكويت، على ارتفاع على وقع صعود أسعار النفط يوم الجمعة وارتفاع الأسواق العالمية.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 1.15% والمؤشر العام للسوق 1.1% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.3% والسوق الرئيسي 0.8%.

وارتفعت يوم الجمعة أسعار النفط عند التسوية بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار، أي 2.9%، إلى 88.96 دولار للبرميل.

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.6% وبنك الكويت الوطني 0.5% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 5.1% وأجيليتي 0.6%.

كما صعدت أسهم المتكاملة 4.2% وشركة الخليج للكابلات 3% وعقارات الكويت 3.7%.

وفي المقابل، هبطت أسهم بيت الطاقة 5.4% وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) 8.3% وميزان 1.7%.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الأسواق العالمية #بورصة الكويت #ارتفاعا النفط

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