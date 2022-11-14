خطير جدًا.. سماعة رأس تقتل صاحبها فور موته في لعبة افتراضية

من أجل تحويل الواقع الافتراضي إلى حقيقة، ادعى رجل أعمال أمريكي أنه ابتكر سماعة رأس يمكنها قتل اللاعب إذا حدث ومات داخل ألعاب الواقع الافتراضي، وذلك عن طريق قصف الدماغ بموجات إشعاعية.

وابتكر "بالمر لاكي" المعروف بأبو الواقع الافتراضي الحديث (VR)، سماعة رأس "تقصف دماغ اللاعب بموجات ميكروويف قوية للغاية" إذا ماتوا في لعبة واقع افتراضي VR.

في إحدى المدونات، قال لوكي إن سماعة رأس NerveGear تعيد خلق الواقع بشكل مثالي باستخدام واجهة عصبية مباشرة.

طريقة عمل السماعة القاتلة

يحتوي الجهاز على ثلاث وحدات شحن متفجرة أعلى شاشة العرض مباشرة، وهي موجهة مباشرة إلى دماغ المستخدم مما يجعلها قادرة على قتله فورًا.

وأضاف لوكي: "قد تجعل رسومات الجرافيك الضخمة اللعبة تبدو أكثر واقعية، ولكن التهديد بعواقب وخيمة فقط هو الذي يجعل اللعبة تبدو حقيقية بالنسبة لك ولكل شخص آخر في اللعبة".

وأضاف: "هذا مجال من ميكانيكا ألعاب الفيديو لم يتم استكشافه أبدًا، على الرغم من التاريخ الطويل للرياضات الواقعية التي تدور حول رهانات مماثلة".

ذكرى مسلسل ياباني

تم تصميم سماعة الرأس للاحتفال بذكرى مسلسل أنمي Sword Art Online، هذا المسلسل، الذي يظهر فيه لاعبون يرتدون سماعات الرأس NerveGear، جعل الواقع الافتراضي شائعًا في جميع أنحاء اليابان.

في مسلسل الأنمي يحاصر جميع اللاعبين في زنزانة من 100 طابق في العالم الافتراضي، إذا ماتوا في اللعبة، فإنهم يموتون في الحياة الحقيقية.

"في SAO، احتوت NerveGear على باعث للميكروويف يمكن تجاوزه إلى مستويات مميتة، وهو أمر تمكن المبتكر من إخفائه عن موظفيه."

المصدر / وكالات