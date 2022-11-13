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حقيقة استبعاد اللاعب بلال العيفة من قائمة تونس لكأس العالم

13 نوفمبر 2022 . الساعة 23:51 بتوقيت القدس
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حقيقة استبعاد اللاعب بلال العيفة من قائمة تونس لكأس العالم

كشفت تقارير تونسية عن تطورات جديدة فيما يتعلق بقضية استبعاد اللاعب بلال العيفة من قائمة "نسور قرطاج" المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق الأسبوع المقبل في دولة قطر.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية عبر موقعها الإلكتروني، بأن حظوظ بلال العيفة للمشاركة مع المنتخب في المونديال كبيرة جداً، حيث أنّ وجود اسمه خارج مجموعة المونديال، ليس مؤكّداً إلى حدّ الآن.

حقيقة استبعاد بلال العيفة من قائمة تونس لكأس العالم

ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع قوله، إنّه لم يقع اتّخاذ أيّ قرار رسمي لاستبعاد بلال العيفة، ومن المنتظر أن يكون مع المجموعة في المباراة الودّية مع إيران يوم 16 نوفمبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حوالي تسعة لاعبين من المنتخب سيلتحقون بالمجموعة مباشرة في قطر.

وكان بلال العيفة مدافع نادي الكويت الكويتي قد تلقى صباح الأحد اتصالاً من أحد مساعدي جلال القادري مدرب منتخب تونس، يعلمه بأنه لن يكون ضمن المدعوين للمشاركة في مونديال قطر، وهو ما أثار موجة تعاطف كبيرة مع اللاعب قد تجبر القادري على تغيير قراره.

 

المصدر / وكالات
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