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وصول بعثة منتخب المغرب إلى قطر للمشاركة في كأس العالم

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بالفيديو وصول بعثة منتخب المغرب إلى قطر للمشاركة في كأس العالم

13 نوفمبر 2022 . الساعة 23:26 بتوقيت القدس
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بعثة منتخب المغرب تصل قطر

وصلت بعثة منتخب المغرب لكرة القدم، مساء الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد رحلة امتدت حوالي 7 ساعات، للمشاركة في النسخة رقم 22 لبطولة كأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وضمت بعثة المنتخب المغربي 7 لاعبين هم: أحمد رضا التكناوتي، يحيى عطية الله، يحيى جبران، منير المحمدي الكجوي، سليم أملاح، جواد ياميق، عز الدين أوناحي".

ومن المقرر أن ينضم باقي اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة تباعا بقطر، بعد إنهاء التزاماتهم مع فرقهم في أوروبا.

وترأس بعثة المغرب، عبد المالك أبرون عضو اتحاد الكرة، نيابة عن فوزي لقجع رئيس الاتحاد.

وسيخوض المنتخب المغربي الاثنين أول مران في الدوحة، كما سيجري الخميس مباراة ودية أمام جورجيا في مدينة الشارقة بالإمارات.  

وأوقعت قرعة المونديال، منتخب المغرب في مجموعة قوية تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويشارك منتخب المغرب في كأس العالم للمرة السادسة، بعد نسخ 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

 

المصدر / وكالات
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