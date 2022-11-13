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هل يعود طارق أبو غنيمة إلى شباب رفح؟

13 نوفمبر 2022 . الساعة 22:46 بتوقيت القدس
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طارق أبو غنيمة
غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر مقرب من المحترف الفلسطيني طارق أبو غنيمة مهاجم فريق بتروجيت المصري، حقيقة الأنباء المتداولة عن قرب عودته لفريقه السابق شباب رفح خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ونفى المصدر لـ:"" أن يفكر أبو غنيمة في انهاء ارتباطه مع ناديه، مشيرا إلى أنه يمر يعيش حالة طيبة مع فريقه وزملائه اللاعبين والجهاز الفني وحظي بالمشاركة في مباريات الفريق التي لعبها في الدوري المصري بالدرجة الأولى، بإستثناء غيابه عن مباراة واحدة بسبب الإصابة.
وأشار المصدر إلى أن الأنباء التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة لها، خاصة وأن أبو غنيمة يرتبط بعقد يمتد لثلاثة سنوات مع بتروجيت ويتضمن شرط جزائي بمبلغ كبير سيكون من الصعب على أي نادي فلسطيني أن يدفعه نظير ضم أبو غنيمة.
وأوضح أن ما ينشره أبو غنيمة عبر مواقع التواصل خاصة بعد خسارة فريقه السابق شباب رفح أمام جاره الخدمات في ديربي رفح، جاء ليشد من أزر زملائه اللاعبين ورفع معنوياتهم لاستعادة ذكرياتهم مع انجاز تحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه بالموسم الماضي.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#شباب رفح #بتروجيت #دوري غزة #طارق أبو غنيمة

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