خبير أمني: قُوى عالمية تسعى لإفشال المقاومة وحاضنتها الشعبية

قال الخبير بالشؤون الأمنية د.هشام المغاري، إنّ الشعب الفلسطيني لديه استعداد للتضحية سواء بالأبناء والمنازل والممتلكات في سبيل توفير الدعم للمقاومة، ويفتح أبوابه لأيّ متضرر من عدوان الاحتلال، وهذا يدل على وطنيته وأهمية الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وأكد المغاري لإذاعة الأقصى، أنّ قوى عالمية تسعى لإفشال المقاومة وأدواتها وإيقاف دعمها، لكنّ الشعب الفلسطيني يحتضنها ويواجه معها محاولات الاحتلال في فرض معادلات جديدة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يحاول اختراق منظومة الاتصالات الخاصة بالمقاومة، وفشل في عملية حد السيف، نتيجة تأهُّب المقاومين ومهاراتهم الأمنية، ودعم الحاضنة الشعبية التي شاركت في إفشال مخططات العدو.

وشدَّد المغاري على أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته بحاجة لوجود سوريا في معركة الصراع مع المحتل، لذلك يجب أن تُطوّر فصائل المقاومة علاقاتها الخارجية وتُعزّز التنسيق والتعاون مع دول المحور لتحرير فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين