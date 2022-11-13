موقف بنزيمة من المشاركة في المباراة الأولى لفرنسا في مونديال قطر

طمأن المهاجم كريم بنزيمة، الفرنسيين بشأن جاهزيته للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، انطلاقًا من المواجهة الأولى أمام المنتخب الأسترالي، وذلك بعد معاناته من متاعب صحية أبعدته عن الميادين في الفترة الأخيرة مع ناديه ريال مدريد الإسباني.

وتحدث بنزيمة للمرة الأولى عن حالته الصحية، عقب احتفاله بتتويجه بالكرة الذهبية مع أنصار فريقه السابق ليون الفرنسي، على هامش المباراة التي جمعت الأخير بنادي لانس في "الليغ 1" أمس الجمعة.

وكان المتوج بالكرة الذهبية الأخيرة، قد غاب عن المواجهات الأخيرة لنادي ريال مدريد، بسبب مشاكل عضلية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام الفرنسية حول مدى قدرته على اللحاق بكأس العالم والمشاركة مع "البلوز".

وقال نجم ريال مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة "لوسوار": ‏"كان لدي بعض الألم.. الأمر بسيط ولا شيء خطير أو يدعو للقلق"، وأضاف: "لا يزال هناك وقت من الآن وحتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، تاريخ أول مواجهة للمنتخب الفرنسي أمام أستراليا.. سأكون على أُهبة الاستعداد وجاهز بدنيًّا وذهنيًّا".

ويعتبر بنزيمة العائد مؤخرًا إلى المنتخب الفرنسي، أحد اللاعبين المُراهن عليهم من قِبل المدرب ديديه ديشامب، في رحلة البحث عن الاحتفاظ بلقب كأس العالم المُحقّق في نسخة روسيا 2018.

المصدر / وكالات