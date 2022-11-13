قامت به امرأة.. تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول

صرّح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بأنّ سلطات البلاد تعتبر الانفجار الذي وقع في إسطنبول هجومًا إرهابيًّا ارتكبته امرأة بحسب معطيات أولية.

وقال أوقطاي: "نُقدّر أنّ هذا عمل إرهابي قام به المهاجم الذي نعتقد أنه امرأة بتفجير قنبلة، وسط إسطنبول".





وأعلن أنّ عدد المصابين في انفجار إسطنبول ارتفع إلى 81، اثنان منهم في حالة خطيرة.

ولم تُدلِ الشرطة التركية بعد بأيّ تعليق رسمي، فيما تقوم بتأمين المكان والتحقيق وحظر تجوال، داعيًا المواطنين لعدم مغادرة المنازل والمحال بالمنطقة.

وقال والي إسطنبول علي يرلي كايا، عبر "تويتر": "للأسف، في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال اليوم، ارتفع عدد القتلى إلى 6. نتمنى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للمصابين. سيتم مشاركة التطورات مع الجمهور".

وأعلنت كذلك السلطات منع نشر أيَّ معلومات مرتبطة بالحادثة، إلى حين إعلان رسمي منها عن سبب الانفجار والتفاصيل بشأنه وأعداد الضحايا.











