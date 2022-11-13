فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبير أمني: قوى عالمية تسعى لإفشال المقاومة وحاضنتها الشعبية

الاحتلال يعتقل شابا بزعم العثور على سلاح داخل سيارته قرب نابلس

موقف بنزيمة من المشاركة في المباراة الأولى لفرنسا في مونديال قطر

قامت به امرأة.. تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول

الطالب حمايل يعود إلى جامعة بيرزيت بعد 137 يومًا من الاعتقال السياسي

بالأسماء .. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

نائب أردوغان: نعتقد أنّ تفجير شارع الاستقلال عمل إرهابي

إصابة أبو خلال تهدد مشاركته مع المغرب في كأس العالم

شابٌّ مصريٌّ يعود إلى بيته بعد شهرٍ من إعلان وفاته

المدينة المنورة تشهد ظاهرة "قنبلة المطر"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالصور قامت به امرأة.. تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول

13 نوفمبر 2022 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
...
صورة من مكان الانفجار في اسطنبول

 صرّح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بأنّ سلطات البلاد تعتبر الانفجار الذي وقع في إسطنبول هجومًا إرهابيًّا ارتكبته امرأة بحسب معطيات أولية.

وقال أوقطاي: "نُقدّر أنّ هذا عمل إرهابي قام به المهاجم الذي نعتقد أنه امرأة بتفجير قنبلة، وسط إسطنبول".

FhdWuMfWQAEOTDt.jpg
 

وأعلن أنّ عدد المصابين في انفجار إسطنبول ارتفع إلى 81، اثنان منهم في حالة خطيرة.

ولم تُدلِ الشرطة التركية بعد بأيّ تعليق رسمي، فيما تقوم بتأمين المكان والتحقيق وحظر تجوال، داعيًا المواطنين لعدم مغادرة المنازل والمحال بالمنطقة.

وقال والي إسطنبول علي يرلي كايا، عبر "تويتر": "للأسف، في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال اليوم، ارتفع عدد القتلى إلى 6. نتمنى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للمصابين. سيتم مشاركة التطورات مع الجمهور".

وأعلنت كذلك السلطات منع نشر أيَّ معلومات مرتبطة بالحادثة، إلى حين إعلان رسمي منها عن سبب الانفجار والتفاصيل بشأنه وأعداد الضحايا.

photo_2022-11-13_21-05-01.jpgphoto_2022-11-13_21-05-00.jpg
photo_2022-11-13_21-05-02.jpg
photo_2022-11-13_21-05-03.jpg
photo_2022-11-13_21-05-04 (2).jpg
photo_2022-11-13_21-05-04.jpg
 

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تركيا #انفجار #تقسيم #اسطنبول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة