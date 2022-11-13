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نائب أردوغان: نعتقد أن تفجير شارع الاستقلال عمل إرهابي

13 نوفمبر 2022 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن المعلومات الأولية تفيد بأنه من المرجح أن يكون تفجير شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول، عمل إرهابي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، خلال زيارته لمكان التفجير برفقة وزيري الداخلية سليمان صويلو والعدل بكير بوزداغ.

وقال أوقطاي في هذا الخصوص: "نعتقد أن تفجير شارع الاستقلال عمل إرهابي وقع نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة".

وأكد أنه "سيتم ملاحقة المتورطين بهذا العمل (تفجير شارع الاستقلال) ومن يقف وراءهم حتى لو كانوا في آخر الدنيا".

وعن حصيلة الضحايا قال أوقطاي: "حتى الآن أسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة".

وفي أول تعليق له، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك".

المصدر / الأناضول
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تركيا #انفجار #إسطنبول

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