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إصابة أبو خلال تهدد مشاركته مع المغرب في كأس العالم

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إصابة أبو خلال تهدد مشاركته مع المغرب في كأس العالم

13 نوفمبر 2022 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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إصابة أبو خلال تهدد مشاركته مع المغرب في كأس العالم

تعرض الدولي المغربي، زكرياء أبو خلال، لإصابة في مباراة فريقه تولوز أمام ستاد رين في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، ما يهدّد مشاركته مع منتخب "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد أسبوع من الآن.

وشارك اللاعب (22 عامًا) أساسيًّا في مباراة فريقه تولوز التي انتهت بفوز ستاد رين بنتيجة 1-0، ولم يتمكن من إكمال مجرياتها بعدما تعرض لإصابة في الفخذ قبل نهاية الشوط الأول اضطرته لمغادرة أرضية الميدان ومنعته من الظهور في الشوط الثاني.

وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ليكيب"، نقلًا عن مدرب تولوزر فيليب مونتانييه، "فإنّ مشاركة أبو خلال في مونديال قطر باتت مهددة بشكل كبير نظرًا لقوة إصابته على حد تعبيره، على أمل أن يكون ذلك مجرد توقع".

ومن المتوقع أن يخضع المغربي لفحوصات طبية معمقة صبيحة الأحد من أجل التعرف على مدى خطورة إصابته وكذا فترة غيابه عن الملاعب، وفي حال تأكد عدم جاهزيته للعب المونديال فإنّ وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي سيضطر لشطب اسمه من قائمة اللاعبين.

وكان الركراكي قد أعلن يوم الخميس عن قائمة تضم 26 لاعبًا سيُمثّلون المنتخب المغربي في نهائيات مونديال قطر، ويُعدُّ أبو خلال واحدًا من هؤلاء اللاعبين، لكنّ الإصابة قد تقلب الأمور رأسًا على عقب وتجعله يضيع حلم المشاركة في أكبر عرس كروي في العالم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #منتخب المغرب #قطر 2022 #ابو خلال

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