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المدينة المنورة تشهد ظاهرة "قنبلة المطر"

13 نوفمبر 2022 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

 

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظاهرة الانفجار الجزئي "Microburst" النادرة، أو ما يُعرف بـ"قنبلة المطر" فوق جبل أحد بالمدينة المنورة في السعودية.

ونشر حساب "طقس العرب - السعودية" المختص بمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية في المملكة والمنطقة مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "على جبل أحد/المدينة المنورة.. رصدت ظاهرة الانفجار الجزئي "Microburst" أو قنبلة المطر، تتساقط فيها الأمطار بغزارة عالية على نقطة جغرافية ضيقة، كقنبلة ماء سقطت من السماء، تنتج ارتدادا قويا للرياح والأمطار على الأرض في كل اتجاه، غالبا ما يكون الارتداد كالانفجار مخلفا أضرارا كبيرة".

ولم تحدد السلطات السعودية لاحقا الأضرار التي نجمت عن "قنبلة الماء" التي ظهرت فوق جبل أحد، غرب المملكة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المدينة المنورة #قنبلة المطر

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