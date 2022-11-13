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رويترز: تويتر تلغي 4400 وظيفة من المنصة

13 نوفمبر 2022 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
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قالت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" إنّ تويتر ألغت 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين يعملون في المنصة.

وتلقّى العديد من العاملين في شركة تويتر، الجمعة الماضية، تأكيدًا على تسريحهم، وذلك مع بدء مالكها الجديد الملياردير إيلون ماسك مساعيه لخفض التكاليف.

ووفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، قالت تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني لكل من الموظفين المُسرّحين: "اليوم هو آخر يوم عمل لك في الشركة".

وأضافت الرسالة أنهم سيظلون موظفين لدى تويتر وسيتلقون تعويضات وإعانات حتى 2 فبراير/ شباط 2023.

"خلال هذا الوقت، ستكون في فترة إخطار بعدم العمل وسيتم إبطال وصولك إلى أنظمة تويتر".

وقالت الرسالة إنه ليس من المتوقع أن يعمل الموظفون خلال هذه الفترة، ولكن لا يزال يتعيَّن عليهم الامتثال لجميع سياسات الشركة، بما في ذلك "دليل الموظف ومدونة قواعد السلوك".

كما أفادت الرسالة بأنّ الموظفين سيتلقون في غضون أسبوع تفاصيل عرض إنهاء الخدمة، والموارد المالية التي تمتد إلى ما بعد فترة الإخطار بعدم العمل.

وسيصبح الملياردير مديرًا تنفيذيًّا لتويتر، بعدما اشترى الشركة الأسبوع الماضي، بمبلغ 44 مليار دولار.

وفي وقت سابق، جاء في رسالة إلكترونية داخلية أنّ عملية تخفيض الوظائف "تهدف إلى وضع تويتر على طريق صحي".

وقبل صدور رسالة تأكيد تسريح الموظفين، قالت الشركة إنها ستُغلق مكاتبها مؤقتًا، ولن يُسمح للعاملين فيها بالدخول إلا بعدما يعرفون ما إذا فقدوا وظائفهم.

وأضافت تويتر في رسالتها الأولى: "سنمضي قدمًا في العملية الصعبة لتخفيض الوظائف في الشركة على المستوى العالمي".

"نعترف بأنّ هذه العملية ستؤثر على عدد من الأشخاص الذين قدَّموا إسهامات جليلة لتويتر، ولكنّ العملية ضرورية للأسف من أجل تمكين الشركة من النجاح".

وقالت الشركة إنها ستقيد فورًا الدخول إلى المكاتب، من أجل ضمان سلامة الموظفين وسلامة أنظمة تويتر وبيانات المستخدمين.

وأوضحت تويتر أنّ طبيعة عمل الشركة وانتشار الموظفين في مختلف مناطق العالم جعلها تعتمد على البريد الإلكتروني في التواصل معهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تويتر #وظائف #رويترز

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