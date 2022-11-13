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إصابة خطيرة تُبعد حارس مرمى عن كأس العالم 2022

13 نوفمبر 2022 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
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إصابة خطيرة تُبعد حارس مرمى عن كأس العالم 2022

تعرض الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي الذي تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب بلاده لمونديال قطر المقرر بين 20 الحالي و18 كانون الأول/ديسمبر، لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن الأحد خلال مباراة فريقه سبيتسيا في الدوري الإيطالي، ما سيحرمه من خوض النهائيات وفق ما أكد مدربه.

وخرج دراغوفسكي من الملعب على حمالة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي فاز بها سبيتسيا على مضيفه هيلاس فيرونا 2-1، ما سيمنعه من التواجد مع منتخبه في المونديال القطري حيث كان من المفترض لعب دور البديل للحارس الأساسي فويتشيخ شتشيزني.

وفي حديث لشبكة "دازون" للبث التدفقي، قال مدرب سبيتسيا لوكا غوتي "ليس لدينا أي أخبار مؤكدة حتى الآن. الفحوص جارية ومن المؤكد أنها ليست إصابة خفيفة".

وتابع "الشيء الأول الذي بإمكاني قوله إنه لن يكون قادراً على اللعب في كأس العالم. كان من المفترض أن يغادر غداً (الإثنين) للالتحاق بالمنتخب الوطني".

وتعرض ابن الـ25 عاماً الذي خاض حتى الآن مباراتين دوليتين مع منتخب بلاده، للإصابة القوية خلال تدخله خارج منطقة الجزاء على مهاجم فيرونا كيفن لازانيا.

وكانت الإصابة قاسية لدرجة أن جميع اللاعبين تهافتوا لطلب تدخل الطاقم الطبي.

وتبدأ بولندا مشوارها في مونديال قطر في 22 الحالي ضد المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم السعودية (تلتقيها في 26 منه) والأرجنتين (تلتقيها في 30 منه).

المصدر / وكالات
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