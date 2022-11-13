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ثمانية أعمال مقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

13 نوفمبر 2022 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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‎تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، فقد تم تسجيل ثمانية أعمال مقاومة، تخللها عملية إطلاق نار.

ووِفق ما رصده مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، فقد استهدف مقاومون قوات الاحتلال والمستوطنين بعملية إطلاق نار، إلى جانب التصدي لاعتداء للمستوطنين.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى ست نقاط في الضفة الغربية، منها مواجهات في قرية النبي صالح برام الله، تخللها إلقاء حجارة.
 
ووقعت عملية إطلاق النار في حي الزبابدة بجنين، فيما اندلعت مواجهات في قلقيلية أسفرت عن إصابة مستوطن بالحجارة.

واندلعت مواجهات في بلدة الخضر وأرطاس بمدينة بيت لحم، ومخيم العروب بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #الضفة

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