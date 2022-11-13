سوريا تعلن عن استشهاد جنديين إثر عدوان الاحتلال على حمص

أعلن التلفزيون السوري عن استشهاد جنديين وإصابة 3 جراء العدوان الإسرائيلي على مطار الشعيرات في محافظة حمص مساء اليوم.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا في ريف حمص بسوريا، من بينها مطار عسكري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهدافٍ معادية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى "دوي انفجارات في ريف حمص من جراء قصف إسرائيلي".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال المرصد إنّ الهجوم العدواني الإسرائيلي الـ29 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، استهدف مطارًا عسكريًّا ومناطق أخرى في ريف حمص.

المصدر / فلسطين أون لاين