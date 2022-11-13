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بالفيديو لمست أصبعه فقط .. حديث مؤثر لوالدة الأسير أحمد مناصرة

13 نوفمبر 2022 . الساعة 19:11 بتوقيت القدس
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 أكّد طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة أنه تم تأجيل البت في طلب إدارة السجون، ونيابة الاحتلال بتمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى تاريخ 24/11/2022، حيث عقدت اليوم جلسة للنظر في طلب عزله لمدة ستة شهور أخرى في محكمة "بئر السبع"

وقالت والدة الأسير في فيديو عقب انتهاء المحكمة: "تمكنت من مسك أصبع ابني لأول مرة منذ سبع سنوات"

‏يذكر أن أحمد يواجه العزل الإنفرادي منذ أكثر من عام، ويواصل الاحتلال اعتقاله وعزله رغم وضعه النفسي الخطير.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أحمد مناصرة

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