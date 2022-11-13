هدف الفلسطيني شهاب القنبر يقود الوحدات للتتويج بكأس الأردن

توج الوحدات بطلاً للنسخة الحادية والأربعين من مسابقة كأس الأردن لكرة القدم، وذلك بفوزه على العقبة 1-صفر الأحد في المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبدالله بعمان .

وسجل هدف المباراة الوحيد الفلسطيني شهاب القنبر في الدقيقة 18، ليختتم الوحدات الموسم الكروي 2022 بأفضل طريقة ممكنة من خلال رفع كأس الأردن للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وعوض الوحدات خيبة إنهائه الدوري في الوصافة بفارق نقطة خلف الفيصلي الذي أحرز أيضاً درع الأردن على حساب الرمثا.

وعاد الوحدات لاعتلاء منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي، وذلك بعد إقصاء الفيصلي من دور الثمانية بركلات الترجيح 6-5، ومن ثم الرمثا حامل اللقب 1-صفر في الدور نصف النهائي.

وبدوره، فشل العقبة الذي يصل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى، في التتويج بأول لقب له في بطولات المحترفين، لكن الوصول إلى النهائي يعتبر بحد ذاته إنجازا للفريق الذي أنهى الدوري في المركز الخامس في أفضل نتيجة له على الإطلاق.

وضرب الوحدات موعداً مع غريمه التقليدي الفيصلي في مباراة الكأس السوبر التي تجمع بطل الدوري مع بطل الكأس في افتتاح الموسم الكروي القادم.

ويتصدر الفيصلي لائحة الفرق الأكثر فوزاً بالكأس (21) أمام الوحدات (11) والجزيرة والرمثا وشباب الأردن (مرتان لكل منها)، فيما أحرز كل من العربي وذات راس والأهلي اللقب مرة واحدة.

المصدر / وكالات