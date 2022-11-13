غزة الرياضي يمنع اتحاد خانيونس من الفوز والمجمع يوقف انتصارات أهلي غزة

غزة/ وائل الحلبي:

فرضت نتيجة التعادل نفسها على ثلاثة مباريات جرت عصر اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، فيما كان الفوز الوحيد من نصيب الأمل.

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد خانيونس × غزة الرياضي

أجبر غزة الرياضي مضيفه اتحاد خانيونس على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

غزة الرياضي لم يتقدم في الترتيب بهذه النقطة التي أبقته في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، وحل اتحاد خانيونس في المركز الخامس برصيد 13.

أصحاب افتتحوا التسجيل عبر يوسف لولو (59) وتمكن ربحي اشتيوي من خطف هدف التعادل لغزة الرياضي في الدقيقة (81).

الصداقة × شباب جباليا

احتكم الصداقة وشباب جباليا للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب اليرموك ليرفع الصداقة رصيه إلى 12 نقطة في المركز الثامن وبقي شباب جباليا في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

الصداقة بادر بالتسجيل عبر خالد هنية في الدقيقة(11)، ليتمكن يوسف داوود من تعديل النتيجة لشباب جباليا بعدها بدقيقة.

دوري الدرجة الأولى

المجمع الإسلامي × أهلي غزة

ونجا أهلي غزة من الخسارة بتعادله أمام المجمع الإسلامي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب فلسطين.

هذه النتيجة حرمت الأهلي من استعادة الصدارة متراجعا للمركز الثاني برصيد 21 نقطة، وبقي المجمع في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

تقدم يوسف شلدان للمجمع بالهدف الأول (49) وعدل محمد داوود للأهلي في الدقيقة (85).

أهلي النصيرات × الأمل

قاد النجم تامر مكرم فريقه الأمل لتحقيق فوز ثمين على مضيفه أهلي النصيرات بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدرة.

الأمل تقدم للمركز السادس بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة، وتراجع أهلي النصيرات للمركز السابع بتوقف رصيده عند 13 نقطة.

هدف الفوز للأمل سجله تامر مكرم في الدقيقة 32.