الاحتلال يقصف أهدافًا في ريف حمص بسوريا

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا في ريف حمص بسوريا، من بينها مطار عسكري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهدافٍ معادية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى "دوي انفجارات في ريف حمص من جراء قصف إسرائيلي".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال المرصد إنّ الهجوم العدواني الإسرائيلي الـ29 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، استهدف مطارًا عسكريًّا ومناطق أخرى في ريف حمص.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد أنّ القصف العدواني الإسرائيلي استهدف مواقع لـ"حزب الله" اللبناني في المنطقة، في حين أوردت وكالة "سانا" أنّ الدفاعات الجوية السورية "تصدّت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي وتُسقط عددًا منها".

مشاهد للدفاعات الجوية السورية خلال تصديها لعدوان جوي إسرائيلي على ريف حمص#سوريا pic.twitter.com/phEMNkrJKB — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 13, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين