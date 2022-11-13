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"حماس" تدين انفجار إسطنبول وتعلن تضامنها مع تركيا

13 نوفمبر 2022 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت الحركة في بيان: "ندين في حماس التفجير الإجرامي الآثم الذي استهدف المدنيين في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية اليوم، وأدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء".

وأعربت "حماس" عن تضامنها الكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة، قيادة وشعبًا، سائلين الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا وشعبها العزيز من كل مكروه وسوء.

وفي وقت سابق الأحد، وقع تفجير بمنطقة "تقسيم" في إسطنبول، راح ضحيته 6 أشخاص وأُصيب 53 آخرين، وفق مؤتمر صحفي للرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تركيا #حماس #انفجار #اسطنبول

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