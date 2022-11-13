نعيم: أمريكا مطالبة بالكفّ عن دعمها للاحتلال بالأمم المتحدة

طالب عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة د. باسم نعيم، الولايات المتحدة بالكفّ عن ازدواجية المعايير والانحياز الأعمى لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، حتى فيما يتناقض مع "قيم أمريكا الأساسية"، قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، وتقويض أي فرصة للأمن والاستقرار.

وصوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على أربعة قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعدم قانونية المستوطنات.

وأكد نعيم أن الغالبية الساحقة للمجتمع الدولي صوتت لصالح هذه القرارات، وفقط دولة الاحتلال والولايات المتحدة وبعض الدول الهامشية هي التي صوتت ضدها.

وأوضح أن هذا النموذج المتكرر في التصويت في الأمم المتحدة على القضايا المتعلقة بالحقوق الفلسطينية، يدل على أن الذي يعطل الإرادة الدولية لحلّ الصراع ونيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة هو الولايات المتحدة؛ خدمة لحليفهم الاستراتيجي في المنطقة الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في المنطقة كثيرة ومتشابكة ولا يخدمها على الإطلاق مثل هذه المواقف المشينة في الأمم المتحدة، بالتصويت ضد قرارات تمثل حقوقًا أصيلة للشعب الفلسطيني، وقيما عالمية متوافقا عليها دوليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين