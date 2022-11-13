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ميسي يشرح كيف أضر غوارديولا بكرة القدم في العالم!

13 نوفمبر 2022 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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ميسي يشرح كيف أضر غوارديولا بكرة القدم في العالم!

أكد الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن مدربه السابق في فريق برشلونة الإسباني، بيب غوارديولا، المدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أضر بكرة القدم.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن مقطع من مقابلة له مع قناة Movistar Fútbol، سيتم نشرها بالكامل مساء يوم الإثنين المقبل:" غوارديولا تسبب في ضررٍ كبير لكرة القدم، لأن ما فعلناه بدأ بسيطًا جدًا لدرجة أن الجميع أراد تقليده".

ميسي:  غوارديولا تسبب بضررٍ كبير لكرة القدم، لأن الجميع أراد تقليده

وأضاف نجم برشلونة السابق:" بعد تلك المرحلة وجدت الكثير من فكر غوارديولا بين المدربين، ثم أدركت ما فعلناه، لقد كان مدرباً استثنائياً ولديه شيء خاص للاستعداد للمباريات".

وختم ميسي حديثه عن مدربه الأسبق قائلاً:" بلا شك، لدى غوارديولا شيء مميز لمشاهدة المباريات، والإعداد لها، وإيصال المعلومة لك".

وأشرف غوارديولا، على تدريب ميسي، خلال وجودهما في برشلونة، حيث بدأ بيب مهمته في تدريب البلوغرانا منذ صيف عام 2008، وبقي حتى نهاية موسم 2011-12.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كرة القدم #ميسي #جوارديولا

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