فرنسا تهدد إيطاليا بمواجهة العواقب إذا لم تغير موقفها تجاه قضايا اللاجئين

هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إيطاليا بمواجهة للعواقب حال عدم تغير موقفها، وذلك على خلفية رفض روما قبول سفينة لاجئين، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضافت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا في مقابلة مع صحيفة "باريزياني": "ستكون هناك عواقب إذا أصرت إيطاليا على ذلك، من جانبنا فإننا أوقفنا آلية نقل اللاجئين من إيطاليا ونزيد من السيطرة على الحدود الفرنسية الإيطالية"، يجب تذكير روما بواجبها في إظهار الإنسانية".

وعبرت المسؤولة الفرنسية، عن خيبة أمل كبيرة جداً من قرار إيطاليا برفض سفينة اللاجئين، قائلة: “روما لا تحترم القانون الدولي والبحري”.

المصدر / وكالات