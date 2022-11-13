"نتنياهو" يتسلم تكليفه رسميًا بتشكيل "الحكومة"

تسلّم زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تكليفا رسميا من إسحاق هرتسوغ بتشكيل "الحكومة الجديدة".

وقال رئيس دولة الاحتلال هرتسوغ خلال تسليمه التكليف إن 64 عضوا من "الكنيست" أوصوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

وأضاف في كلمة أن نتنياهو "بصفته موظفا حكوميا ذا خبرة، خدم في عدد كبير من المناصب العليا في بلدنا، بما في ذلك عدة فترات كرئيس لوزراء إسرائيل (...) يعرف جيدا القضايا والتحديات الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال، بما في ذلك التهديدات الداخلية والخارجية".

وشدد على "ضرورة أن تحافظ الحكومة القادمة على طابع (إسرائيل) كدولة يهودية وديمقراطية".

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بدوره قال نتنياهو إنه سيخدم الجميع، من انتخبوه ومن لم ينتخبوه.

وفور تسلمه كتاب التكليف أطلق نتنياهو تهديداته وأنه سيعمل "بحزم ضد إيران ومحاولتها الحصول على السلاح النووي".

وسيُمنح نتنياهو شهرا لتشكيل ائتلاف حاكم بأغلبية في الكنيست المكونة من 120 مقعدا.

وبحسب وسائل إعلام، فإنه من غير المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو، اليمين أمام "الكنيست" خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يواصل نتنياهو المفاوضات مع الأحزاب.

المصدر / وكالات