السلطة تواصل اعتقال عشرات المواطنين والنشطاء والمحررين

تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، واعتقالاتها على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون.

وتعتقل أجهزة السلطة الشاب يحيى شواي، والشبان سامي خالد بني عودة، عماد ناصر بني مطر، حارث جهاد بني عودة لليوم الـ4 على التوالي، والشبان نايف غازي صالح خطيب، وجدي شوكت الخطيب، مهند عبد الكريم منصور، حمزه راضي ياسين، محمد عدنان أبو رحمة، وأمجد الصفدي لليوم الـ5 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة المحرر حازم الشراونة، والطالبين في جامعة الخليل عدنان مسودة ومحمد مطور، والشاب أيسر جمعة السنهوري لليوم الـ6 على التوالي، والشاب محمد الصفدي والطالب في جامعة الخليل أحمد الشريف والمواطن يوسف قطناني، وعضو مجلس إدارة نادي إسلامي قلقيلية مؤمن سعيد نوفل لليوم الـ7 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل المحرر عضو مجلس قروي اماتين كمال بري والطالب في جامعة الخليل ليث حلايقة لليوم الـ8 على التوالي، والجريح والمحرر خالد صلاحة والأسير المحرر زيد إسماعيل أبو فنار لليوم الـ12 على التوالي، والأسير المحرر معتز جابر أبو سل من مخيم العروب لليوم الـ13 على التوالي، والجريح محمد جمال دراغمة (19عاما) في مسلخ أريحا لليوم الـ14 على التوالي، ويتعرض لتعذيب وحشي وقاسي.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الموظف في شركة كهرباء الشمال أمجد عطا حامد قوزح، لليوم الـ14 على التوالي، والشاب معتصم بلال الخواجا لليوم الـ22 على التوالي، والشاب مهدي زواهرة لليوم الـ28 على التوالي، والشاب محمد جاد الله من بلدة بيت أمر لليوم الـ43 على التوالي.

وحولت مخابرات السلطة المحرر محمد حمدان إلى الاعتقال على ذمة المحافظ رغم قرار المحكمة بالإفراج عنه، علماً أنه مريض قلب ومختطف منذ 29 يوماً في مسلخ أريحا.

ونقلت أجهزة السلطة المعتقل السياسي أنس حمدي إلى المشفى الوطني جراء تردي وضعه الصحي، علماً أنه مختطف لليوم الـ33 على التوالي، وتواصل اعتقال الشاب محمد علاوي لليوم الـ55 على التوالي، بعدما اعتقله لحظة الإفراج عنه من سجن الجنيد.

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ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الطالب أيمن درويش لليوم الـ56 على التوالي، والمطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ56 على التوالي في مسلخ أريحا.

ورغم قرار الإفراج عمهم، تواصل أجهزة السلطة اعتقال اعتقال المحرر إسلام بني شمسه لليوم الـ64 على التوالي، والمحرر أنور السخل لليوم الـ66 على التوالي، والشابين صدقي العقاد وعاصم الشامي منذ 97 يوماً في مسلخ أريحا دون توجيه أي تهمة.

ولليوم الـ160 على التوالي، تواصل أجهزة السلطة اعتقال المواطن منذر رحيب.

وارتكبت أجهزة السلطة 409 انتهاكات بالضفة خلال أكتوبر الماضي، أبرزها جريمة قتل محمد البنا، بحسب التقرير الشهري للجنة أهالي المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين