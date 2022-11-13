الاحتلال يُطلق سراح المشتبه بقتلهم الصحفي "إغبارية"

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سراح جميع المشتبهين الذين تم اعتقالهم بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل الصحفي نضال إغباريّة من أم الفحم.

وأحالت شرطة الاحتلال المشتبهين بعد تسريحهم من المعتقل إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.

وقُتل الصحفي، نضال إغبارية (44 عاما)، من أم الفحم في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2022، وسبق أن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/ يونيو 2021.

جريمة القتل ارتكبت خلال تواجد إغبارية داخل سيارته قرب منزله في حي الكينا (البير) بأم الفحم عندما كان في طريق عودته من الصلاة، حيث أقدم جناة على إطلاق النار على الضحية.

وكان إغبارية مديرا لموقع "بلدتنا" المحلي في أم الفحم، وترك خلفه زوجة وابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين