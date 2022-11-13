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حراك المعلمين يعلن عن إضراب تحذيري بالضفة

13 نوفمبر 2022 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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حراك المعلمين يعلن عن إضراب تحذيري بالضفة

أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة الشروع بالإضراب في المدارس الحكومية، بعد الحصة الرابعة ابتداء من اليوم الأحد، وحتى نهاية الأسبوع.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأحد، :"إن الإضراب سيكون خطوة تحذيرية حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب عدم انتظام الرواتب وفشل المبادرة والتسويف المتكرر في تنفيذ بنودها وعلى رأسها تشكيل تمثيل ديمقراطي للمعلمين.

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وأكد الحراك على الاستمرار في الفعاليات إلى حين انتظام الرواتب بالشكل الطبيعي، ودفع المستحقات المتراكمة، وعدم ربط الرواتب بظروف الحكومة مستقبلًا، حيث سيعلن عن فعاليات للأسبوع القادم.

وشرع المعلمون بخطوات تصعيدية خلال الأشهر الماضية رفضا لصرف 80% من رواتبهم، والمطالبة بتنظيم انتخابات للاتحاد العام للمعلمين.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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