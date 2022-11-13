مطلوب مصور للعمل في حاضنة يوكاس التكنولوجية

حاضنة يوكاس التكنولوجية لبناء ودعم الرياديين الذين تتوفر لديهم الأفكار الإبداعية والتطويرية الطموحة من خلال توفير الدعم الإداري والفني والمالي حتى تنمو وتستمر إلى أن تتحول إلى مشاريع تجارية ناجحة.

وصل إعلان توظيف صادر عن حاضنة يوكاس التكنولوجية - غزة تعلن فيه عن وظيفة مصور فوتو وفيديو .

المهارات المطلوبة

1- شغوف ذو خيال واسع ويهتم بأدق التفاصيل .

2- تصوير فوتوغرافي وفيديو على الكاميرات الاحترافية

3- تحرير الصور عبر برنامج (Adobe Photoshop )

4- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال المذكور أعلاه

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة المطلوبة يرجى إرسال السيرة الذاتية وبعض من نماذج الأعمال على رابط درايف عبر الرابط المرفق

https://2u.pw/qQOJrw

- آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022