الأسير القائد جمال الهور يدخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال

دخل الأسير القسامي جمال عبد الفتاح الهور (48 عاماً) من الخليل، اليوم الأحد عامه الـ26 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 1997.

وواجه الهور الاعتقال لأول مرة في عام 1992 بعد زواجه بشهر واحد، وتم الإفراج عنه لاحقاً، وتم اعتقاله مرة ثانية عام 1993 لمدة سنة، وفي الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر 1997 سلمته أجهزة أمن السلطة لقوات الاحتلال.

وعقب اعتقاله تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد خمس مرات و18 سنة".

وولد المجاهد أبو تقي جمال الهور في بلدة صوريف بالخليل في 24/5/1974م، في عائلة محافظة بين أربعة أشقاء وأربع حرائر ترعاهم أم مجاهدة صابرة بعدما رحل عنها زوجها (عبد الفتاح) وهى في العقد الثالث من عمرها.

والتحق القائد الهور في صفوف الدعوة منذ نعومة أظفاره، فقد كان من شباب المساجد ومثالا للمؤمن القوي، ومولعا بلعب كرة القدم.

ومع انطلاقة حماس كان من السبعة الأوائل الذين حملوا هم الدعوة والجهاد في قرية صوريف.

والأسير الهور متزوج وأب لاثنين من الأبناء، وهو من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وله عدة أعمال أدبية منها (أعواد البرتقال، جدار الموت وجمرات من عنب، وخلية صوريف.. لؤلؤة في عِقد الكتائب، وكتاب الجماعة الإسلامية في سجون الاحتلال)"، كما أنه حافظ للقرآن الكريم.

وفي منتصف عام 1993م التحق بالجهاز العسكري لحركة حماس، على يد المجاهد محمد عزيز رشدي، وهو من قادة الكتائب في الضفة حينها. شارك في إيواء أبطال القسام ماهر سرور وصلاح عثمان ومحمد الهندي منفذي عملية اختطاف الحافلة الإٍسرائيلية في أعقاب جريمة الإبعاد إلى مرج الزهور.

واعتقل قرابة شهرين في تحقيق سجون السلطة بمدينة الخليل، ومن ثم تم نقله إلى سجن الظاهرية مدة 6 شهور، وسجن الفارعة ثم أفرج عنه بتاريخ 1994/4/1م.

في عام 1995م قام مع رفيق دربه عبد الرحمن غنيمات بتشكيل خلية صوريف إحدى أشهر خلايا القسام.

وقامت المجموعة بتنفيذ سبع عمليات عسكرية قتل فيها أحد عشر صهيونيا وكان من أشهر هذه العمليات خطف الجندي "شارون ادري" الذي تم تسليمه على يد جهاز الأمن الوقائي.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي خلية صوريف القسامية ومن بينها القائد الهور، وسلّمها للاحتلال بتاريخ 1997/11/13م، لتبدأ في رحلة العذاب الطويلة في السجون الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين