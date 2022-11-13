انهار أمس السبت، سقف أحد المطاعم في مجمع "الأفنيوز" التجاري بالكويت، على رؤوس الزبائن الذين كانوا داخله.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن حادث انهيار سقف أحد المطعم لم يسفر عن قتلى، بينما أصيب شخص واحد.

وغردت الوزارة على تويتر بالقول: "الإعلام الأمني يوضح بشأن سقوط سقف أحد المطاعم في مجمع تجاري أنه توجد إصابة واحدة فقط، وقد تم التعامل معها من قبل الطوارئ الطبية ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".

والمطعم موجود في مجمع يعتبر من أهم وأكبر مراكز التسوق في هذا البلد الخليجي، وهو من أكثر الوجهات الترفيهية التي يرتادها الناس في الكويت.

كما ويشهد ازدحاما بشكل دائم، ويضم سلسلة ضخمة من المحلات والماركات العالمية، والمطاعم والمقاهي والمتاجر.

#الكويت :



انهيار سقف مطعم فوق الزبائن بمجمع "الأفنيوز"



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. pic.twitter.com/e6548M3Red — ترند الشرقية (@trendalsharqia) November 12, 2022

وأظهرت مقاطع المتداولة انهيارا كبيرا في ديكور سقف المطعم، الذي انهار على عدد من الأشخاص والموظفين فيه.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال، لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين وانتهاك حرمة المسجد، تتواصل الدعوات إلى شد الرحال للأقصى والرباط فيه، للدفاع عنه ومواجهة مخططات تهويده.

فيديو / سقوط سقف مطعم في أحد المجمعات التجارية في البلاد. pic.twitter.com/fm4V9uhSgz — المجلس (@Almajlliss) November 12, 2022

المصدر / وكالات