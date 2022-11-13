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"حماس" تعزي مصر بضحايا حادث حافلة الرّكاب الأليم

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"حماس" تعزي مصر بضحايا حادث حافلة الرّكاب الأليم

13 نوفمبر 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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حافلة الركاب أثناء إخراجها من ترعة الدقهلية شمالي مصر

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في حادث حافلة الرّكاب الأليم، الذي وقع في محافظة الدقهلية، شمالي مصر، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

وأعرب الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الأحد، عن تضامن الحركة الكامل مع مصر الشقيقة وشعبها العزيز.

وسأل القانوع الله تعالى الرّحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يمنّ على ذويهم وأهاليهم بجميل الصبر وحسن العزاء.

وأعلنت السلطات المصرية ارتفاع عدد ضحايا حادث الحافلة الغارقة في ترعة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد إلى 24 قتيلا وإصابة 8 آخرين، بينهم سائق الحافلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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