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مصرع زوجين فلسطينيين بحادث سير في الولايات المتحدة

13 نوفمبر 2022 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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عائلة طبيب الأسنان عمر سالمين وزوجته

لقي زوجان فلسطينيان مصرعهما، الليلة الماضية، من جرّاء تعرضهما لحادث سير مروع وقع في مدينة آن اربور غرب مدينة ديترويت بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية.

وتوفي طبيب الأسنان عمر سالمين وزوجته منال قادري، تاركين خلفهما أربعة أطفال، أصغرهم طفلة عمرها تبلغ من العمر عاما ونصف العام.

ونعت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الزوجين، تقديرًا لدورهما العلمي والأكاديمي في خدمة البشرية، ومن المقرر تشييع جثمانهما يوم غد الإثنين، من المركز الاسلامي في الضواحي الغربية بولاية ميشيغان.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حادث سير #الولايات المتحدة #فلسطينيين

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