مصرع زوجين فلسطينيين بحادث سير في الولايات المتحدة

لقي زوجان فلسطينيان مصرعهما، الليلة الماضية، من جرّاء تعرضهما لحادث سير مروع وقع في مدينة آن اربور غرب مدينة ديترويت بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية.

وتوفي طبيب الأسنان عمر سالمين وزوجته منال قادري، تاركين خلفهما أربعة أطفال، أصغرهم طفلة عمرها تبلغ من العمر عاما ونصف العام.

ونعت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الزوجين، تقديرًا لدورهما العلمي والأكاديمي في خدمة البشرية، ومن المقرر تشييع جثمانهما يوم غد الإثنين، من المركز الاسلامي في الضواحي الغربية بولاية ميشيغان.

المصدر / وكالات