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اعتقال 8 مواطنين من الضفة الغربية

13 نوفمبر 2022 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شنّت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، :"إن قوات الاحتلال اعتقلت  8 مواطنين، منهم:محمد طارق حمامرة (17 عامًا)، أحمد رائد زكي زعول (18عامًا)، وعز الدين محمد زعول (19عامًا) من قرية حوسان غرب بيت لحم ".

وأضافت:"واعتقلت  قوات الاحتلال في مدينة الخليل الشابين كنعان جمال الطل وعاصف علي سويلم، خلال اقتحامها لبلدة الظاهرية جنوب المدينة، كما طالت الاعتقالات، الشاب محمد ياسر دعنا من القدس، والأسير المحرر بكر أبو عبيد من جنين".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية بلدتي سلوان والطور في القدس المحتلة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

واندلعت مواجهات في كل من حزمة بالقدس، والمغير والبيرة في رام الله، وقباطية في جنين، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة شاكيد.

كما اندلعت مواجهات في تقوع ببيت لحم، وحلحول وبيت أمر في الخليل، وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في بيت أمر، وحطموا غرفة عسكرية بيت مخيم العروب.

وسجّلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليتي إطلاق نار، واندلاع المواجهات في 7 نقاط، وتحطيم غرفة مراقبة عسكرية للاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، 690 فلسطينيًا؛ بينهم 119 طفلًا و30 سيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #قوات الاحتلال #مدينة الخليل #الضفة الغربية

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