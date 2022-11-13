كنية يحملها المتحدث الرسمي لإعلام كتائب الشهيد عز الدين القسام وهي الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، ويُعدّ من المطلوبين على قوائم الاغتيال الإسرائيلية.

يعتبره الاحتلال الإسرائيلي المحرك الرئيس للحرب الإعلامية والحرب النفسية التي تفرضها حركة حماس خاصة في حروب الاحتلال الإسرائيلي عليها.

حمل لقب أبو عبيدة تيمناً بالصحابي "أبو عبيدة بن الجراح" الذي فتح مدينة القدس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب.

ويظهر أبو عبيدة المؤتمرات الصحفية والمساجد في مدينة غزة ووكالات الأنباء والفضائيات الفلسطينية وعلى رأسها فضائية الأقصى.

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ظهر على الشاشة للمرة الأولى في سنة 2006 عندما أعلن خبر كتائب عز الدين القسام الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وكان ملثماً وحتى الآن غير معروف الهوية.

على موقع جوجل يُظهر البحث عن اسم "أبو عبيدة" أكثر من 10 ملايين نتيجة، وعلى منصة اليوتيوب يوجد ما يزيد عن 50 ألف مقطع فيديو.

يظهر أبو عبيدة يتلو الخطابات الصادرة عن كتائب عز الدين القسام ودائماً ينتهي بجملة "وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد" وهي الجملة المأخوذة من الشهيد عز الدين القسام قبل استشهاده في عام 1935.

خلال الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة كان أبو عبيدة نجم كلما يذكر اسمه فهو إيذان بوقوع حدث كبير، وهذا ما حصل خلال معركة سيف القدس في شهر مايو 2021 حيث كان التصريحات والبيانات التي يخرج بها يصدقها الجمهور الإسرائيلي لما تتمتع به من مصداقية أكبر من الإعلام الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين