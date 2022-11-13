فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعترض ترميم مسجد الاستقلال في حيفا

مبلغ 216 ألف دولار يُنعش خزائن الأندية بدعم من اتحاد كرة القدم

غياب 4 لاعبين عن صفوف الصداقة في مباراة اليوم

العراق: موقفنا واضح وصريح من القضية الفلسطينية

الاستيلاء على كمية أسلحة وذخائر من قاعدة للاحتلال في الجولان

مختصون: الاحتلال يهدف للسيطرة الكاملة على القدس والمقدسات

ملفات مهمة على طاولة الاجتماع المركزي لاتحاد كرة القدم

3 مصابين في جريمة إطلاق نار بالنقب المحتل

أبو عمير وكُلاب يغيبان عن مواجهة اتحاد خانيونس وخدمات رفح

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يعترض ترميم مسجد الاستقلال في حيفا

13 نوفمبر 2022 . الساعة 02:57 بتوقيت القدس
...

اعترضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمل القائمين على مشروع ترميم مسجد الاستقلال التاريخي في مدينة حيفا في الداخل المحتل.

وقال إمام المسجد أسعد قلا: "إن طواقم من بلدية الاحتلال في المدينة حضرت إلى المكان، وأبلغت بأن أعمال ترميم المسجد "مخالفة للقانون".

وأضاف "أمرت الطواقم بوقف الترميم، وحررت مخالفة ضد أحد أعضاء لجنة أمناء المسجد، بزعم أنها تخالف وتغلق الطريق العام".

وشهد المسجد التاريخي في حيفا، الإثنين الماضي، بدء أعمال ترميم وصيانة لمرافقه الداخلية والخارجية.

ويقع مسجد الاستقلال وسط حيفا في حيّ وادي الصليب، وهو واحد من أربعة مساجد ما زالت مفتوحة للصلاة فيها.

وشُيّد المسجد في عشرينيات القرن الماضي، واشتهر لارتباط اسمه بالشيخ عز الدين القسام الذي عمل إماما وواعظا فيه حتى استشهاده عام 1935. وكان الفلسطينيون يأتون إليه من مختلف البلدات لسماع دروس القسام ومواعظه. وقُصف المسجد خلال نكبة فلسطين عام 1948، ما خلّف أضرارا جسيمة في مئذنته.

وأغلق المسجد بعد النكبة، وبقي مغلقا لغاية أواخر سبعينيات القرن الماضي، إذ أُعيد افتتاحه بشكل جزئي لصلاتي الجمعة والعيد، لكن في العام 1991 أعاد أهالي حيفا افتتاح المسجد وباشروا بأداء الصلوات الخمس يوميا فيه.

وتواصل جمعية "حيفا لبشائر الخير" بجمع التبرعات لإتمام أعمال الترميم الواسعة، والتي تُقدّر بنحو 560 ألف دولار أميركي.

وتشمل أعمال الترميم الجدار الغربي للمسجد وسطحه، وتغيير شبكة الكهرباء بالكامل، وغرف الوضوء، وشبكة المياه، والمكيّفات، والأرضيات الداخلية، مع الحفاظ على معالم المكان، بينها المنبر الذي ألقى منه القسام خطبه ومواعظه.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حيفا #الاحتلال #مسجد الاستقلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة